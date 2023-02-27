Любимый пермский скрипач Лолиты Милявской сыграет в электричке

Пермский скрипач Михаил Витвицкий, творчество которого ранее отметила певица Лолита Милявская, даст концерт в электричке. Его музыкой смогут наслаждаться пассажиры «Горнолыжного экспресса», который пойдет по маршруту «Пермь — Губаха».
«Будем наслаждаться игрой скрипки! Михаил Витвицкий сыграет для пассажиров Ласточки! Михаил объединяет совершенно разные стили музыки и использует нестандартную обработку звука электронной скрипки, добиваясь удивительного звучания», — сообщается на странице курорта «Губаха».
Концерт состоится 1 марта — в этот день выйдет первый дополнительный рейс «Горнолыжного экспресса», который будет ходить по средам. Михаил Витвицкий знаком многим пермякам своими выступлениями не только в клубах, но и на улице или в общественном транспорте. В феврале Лолита Милявская на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместила видеозапись выступления пермяка — он играл в трамвае музыку из песню Лолиты «Титаник».
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