27 февраля 2023

Любимый пермский скрипач Лолиты Милявской сыграет в электричке

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Ирина Текслер на презентации музыкальных инструментов. Челябинск, скрипка
Свою скрипку Михаил Витвицкий расчехлит в «Горнолыжном экспрессе» 1 марта Фото:

Пермский скрипач Михаил Витвицкий, творчество которого ранее отметила певица Лолита Милявская, даст концерт в электричке. Его музыкой смогут наслаждаться пассажиры «Горнолыжного экспресса», который пойдет по маршруту «Пермь — Губаха».

«Будем наслаждаться игрой скрипки! Михаил Витвицкий сыграет для пассажиров Ласточки! Михаил объединяет совершенно разные стили музыки и использует нестандартную обработку звука электронной скрипки, добиваясь удивительного звучания», — сообщается на странице курорта «Губаха».

Концерт состоится 1 марта — в этот день выйдет первый дополнительный рейс «Горнолыжного экспресса», который будет ходить по средам. Михаил Витвицкий знаком многим пермякам своими выступлениями не только в клубах, но и на улице или в общественном транспорте. В феврале Лолита Милявская на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместила видеозапись выступления пермяка — он играл в трамвае музыку из песню Лолиты «Титаник».

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Пермский скрипач Михаил Витвицкий, творчество которого ранее отметила певица Лолита Милявская, даст концерт в электричке. Его музыкой смогут наслаждаться пассажиры «Горнолыжного экспресса», который пойдет по маршруту «Пермь — Губаха». «Будем наслаждаться игрой скрипки! Михаил Витвицкий сыграет для пассажиров Ласточки! Михаил объединяет совершенно разные стили музыки и использует нестандартную обработку звука электронной скрипки, добиваясь удивительного звучания», — сообщается на странице курорта «Губаха». Концерт состоится 1 марта — в этот день выйдет первый дополнительный рейс «Горнолыжного экспресса», который будет ходить по средам. Михаил Витвицкий знаком многим пермякам своими выступлениями не только в клубах, но и на улице или в общественном транспорте. В феврале Лолита Милявская на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместила видеозапись выступления пермяка — он играл в трамвае музыку из песню Лолиты «Титаник».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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