Мэрия Кургана приняла новое решение по обучению школьников

В Кургане ученики второй смены 28 февраля пойдут в школу
В Кургане занятия школьников, которые учатся во вторую смену, будут проходить в обычном формате. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.
«О погоде. Коллеги из гидрометцентра дают хороший прогноз. Поэтому школьники второй смены сегодня будут учиться в обычном режиме», — говорится в сообщении Ситниковой.
Ранее URA.RU писало, что из-за непогоды в школах Кургана обучение первой смены переведено в дистанционный формат, а глава города Елена Ситникова призвала курганцев воздержаться от дальних поездок. По прогнозу синоптиков, 28 февраля в Курганской области может потеплеть до +3 градусов, пойдет ледяной дождь.
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