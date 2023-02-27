Мэрия Кургана приняла новое решение по обучению школьников

В Кургане школьников второй смены не стали переводить на дистант

28 февраля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

В Кургане ученики второй смены 28 февраля пойдут в школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане занятия школьников, которые учатся во вторую смену, будут проходить в обычном формате. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «О погоде. Коллеги из гидрометцентра дают хороший прогноз. Поэтому школьники второй смены сегодня будут учиться в обычном режиме», — говорится в сообщении Ситниковой. Ранее URA.RU писало, что из-за непогоды в школах Кургана обучение первой смены переведено в дистанционный формат, а глава города Елена Ситникова призвала курганцев воздержаться от дальних поездок. По прогнозу синоптиков, 28 февраля в Курганской области может потеплеть до +3 градусов, пойдет ледяной дождь.

В Кургане занятия школьников, которые учатся во вторую смену, будут проходить в обычном формате. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «О погоде. Коллеги из гидрометцентра дают хороший прогноз. Поэтому школьники второй смены сегодня будут учиться в обычном режиме», — говорится в сообщении Ситниковой. Ранее URA.RU писало, что из-за непогоды в школах Кургана обучение первой смены переведено в дистанционный формат, а глава города Елена Ситникова призвала курганцев воздержаться от дальних поездок. По прогнозу синоптиков, 28 февраля в Курганской области может потеплеть до +3 градусов, пойдет ледяной дождь.