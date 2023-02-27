27 февраля 2023

Мэрия Кургана приняла новое решение по обучению школьников

В Кургане школьников второй смены не стали переводить на дистант
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь Ленина. Курган, зима, дети, школьники, ученики
В Кургане ученики второй смены 28 февраля пойдут в школу Фото:

В Кургане занятия школьников, которые учатся во вторую смену, будут проходить в обычном формате. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«О погоде. Коллеги из гидрометцентра дают хороший прогноз. Поэтому школьники второй смены сегодня будут учиться в обычном режиме», — говорится в сообщении Ситниковой.

Ранее URA.RU писало, что из-за непогоды в школах Кургана обучение первой смены переведено в дистанционный формат, а глава города Елена Ситникова призвала курганцев воздержаться от дальних поездок. По прогнозу синоптиков, 28 февраля в Курганской области может потеплеть до +3 градусов, пойдет ледяной дождь.

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В Кургане занятия школьников, которые учатся во вторую смену, будут проходить в обычном формате. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «О погоде. Коллеги из гидрометцентра дают хороший прогноз. Поэтому школьники второй смены сегодня будут учиться в обычном режиме», — говорится в сообщении Ситниковой. Ранее URA.RU писало, что из-за непогоды в школах Кургана обучение первой смены переведено в дистанционный формат, а глава города Елена Ситникова призвала курганцев воздержаться от дальних поездок. По прогнозу синоптиков, 28 февраля в Курганской области может потеплеть до +3 градусов, пойдет ледяной дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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