В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в ХМАО

Информация о воздушной тревоге в ХМАО оказалась ложной Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сообщения о воздушной тревоге, прозвучавшие в ХМАО по радио и телеканалам, оказались ложными. Об этом URA.RU рассказали в МЧС по ХМАО.

«Пока известно о том, что ложные сообщения прозвучали в Сургуте и Нижневартовске на частных радиостанциях и телеканалах. Сервера этих каналов подверглись хакерской атаке и были взломаны», — сказали в МЧС.

Ранее в сети появилась информация о том, что некоторые радиостанции предупредили жителей ХМАО об угрозе ракетного удара. «МЧС сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — заключили спасатели.