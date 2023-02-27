27 февраля 2023

В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, зима, белые деревья
Информация о воздушной тревоге в ХМАО оказалась ложной Фото:

Сообщения о воздушной тревоге, прозвучавшие в ХМАО по радио и телеканалам, оказались ложными. Об этом URA.RU рассказали в МЧС по ХМАО.

«Пока известно о том, что ложные сообщения прозвучали в Сургуте и Нижневартовске на частных радиостанциях и телеканалах. Сервера этих каналов подверглись хакерской атаке и были взломаны», — сказали в МЧС.

Ранее в сети появилась информация о том, что некоторые радиостанции предупредили жителей ХМАО об угрозе ракетного удара. «МЧС сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — заключили спасатели.

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Сообщения о воздушной тревоге, прозвучавшие в ХМАО по радио и телеканалам, оказались ложными. Об этом URA.RU рассказали в МЧС по ХМАО. «Пока известно о том, что ложные сообщения прозвучали в Сургуте и Нижневартовске на частных радиостанциях и телеканалах. Сервера этих каналов подверглись хакерской атаке и были взломаны», — сказали в МЧС. Ранее в сети появилась информация о том, что некоторые радиостанции предупредили жителей ХМАО об угрозе ракетного удара. «МЧС сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — заключили спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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