27 февраля 2023
26 февраля 2023

Власти ЯНАО обустраивают отдаленный район для привлечения кадров

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В Ямальском районе строятся новые школы и дома Фото:

Власти ЯНАО намерены обустроить отдаленный Ямальский район для привлечения недостающих кадров. Как сообщается на сайте окружного правительства, для этого строятся новые общежития, школы и ряд других социально важных объектов.

«Мы запустили ряд важных объектов, в том числе самую большую школу-интернат в стране, отремонтировали несколько сельских школ, спортивные объекты. Наша задача не только построить, но и решить кадровый вопрос, в сельских территориях это всегда проходит сложнее», — приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.

В конце 2024 годы планируется завершение стройки общежития на 48 квартир для педагогов. Летом начнется реконструкция котка в котором будет центр единоборств. Также появится новое здание военкомата и многоквартирные дома.

Ранее глава Ямальского района сообщил, что в Яр-Сале запустят новый пассажирский автобус, о котором просили местные жители. Маршрут подразумевает 15 остановок на территории района.

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Власти ЯНАО намерены обустроить отдаленный Ямальский район для привлечения недостающих кадров. Как сообщается на сайте окружного правительства, для этого строятся новые общежития, школы и ряд других социально важных объектов. «Мы запустили ряд важных объектов, в том числе самую большую школу-интернат в стране, отремонтировали несколько сельских школ, спортивные объекты. Наша задача не только построить, но и решить кадровый вопрос, в сельских территориях это всегда проходит сложнее», — приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства. В конце 2024 годы планируется завершение стройки общежития на 48 квартир для педагогов. Летом начнется реконструкция котка в котором будет центр единоборств. Также появится новое здание военкомата и многоквартирные дома. Ранее глава Ямальского района сообщил, что в Яр-Сале запустят новый пассажирский автобус, о котором просили местные жители. Маршрут подразумевает 15 остановок на территории района.
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