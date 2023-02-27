Власти ЯНАО обустраивают отдаленный район для привлечения кадров

Власти ЯНАО намерены обустроить отдаленный Ямальский район для привлечения недостающих кадров. Как сообщается на сайте окружного правительства, для этого строятся новые общежития, школы и ряд других социально важных объектов.
«Мы запустили ряд важных объектов, в том числе самую большую школу-интернат в стране, отремонтировали несколько сельских школ, спортивные объекты. Наша задача не только построить, но и решить кадровый вопрос, в сельских территориях это всегда проходит сложнее», — приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.
В конце 2024 годы планируется завершение стройки общежития на 48 квартир для педагогов. Летом начнется реконструкция котка в котором будет центр единоборств. Также появится новое здание военкомата и многоквартирные дома.
Ранее глава Ямальского района сообщил, что в Яр-Сале запустят новый пассажирский автобус, о котором просили местные жители. Маршрут подразумевает 15 остановок на территории района.
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