В ХМАО водитель местного такси отказался возвращать пассажирке забытые вещи

Водитель такси сообщил, что вещи пассажирки выбросили Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Урае (ХМАО) водитель местного такси отказался отдавать пассажирке вещи, забытые в салоне, сославшись на то, что они выброшены. Пост о случившемся размещен в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано в Урае».

«Впервые столкнулась с такой ситуацией в нашем городе Урай. В машине такси А.....га забыла пакет с детскими вещами, лекарством (стоимостью 3400 рублей). Водитель отказывается возвращать и говорит, что выкинули пакет», — сообщает пассажирка.

Женщина отметила, что сначала водитель пообещал вернуть вещи на следующий день, так как машиной уже пользовался напарник. В дальнейшем оказалось, что другой таксист и выкинул пакет с вещами. Позднее служба поддержки такси предложила потерпевшей связаться с водителем для возмещения ущерба. Сама пассажирка не верит, что вещи были выброшены.

Ранее URA.RU сообщало, что таксисты Сургута (ХМАО) нашли способ обойти систему платной парковки в аэропорту города с помощью обмена парковочными талонами. Водитель отметил, что сотрудники аэропорта очень лояльно относятся к таким махинациям.