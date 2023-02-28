28 февраля 2023

В ХМАО водитель местного такси отказался возвращать пассажирке забытые вещи

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Водитель такси сообщил, что вещи пассажирки выбросили Фото:

В Урае (ХМАО) водитель местного такси отказался отдавать пассажирке вещи, забытые в салоне, сославшись на то, что они выброшены. Пост о случившемся размещен в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано в Урае».

«Впервые столкнулась с такой ситуацией в нашем городе Урай. В машине такси А.....га забыла пакет с детскими вещами, лекарством (стоимостью 3400 рублей). Водитель отказывается возвращать и говорит, что выкинули пакет», — сообщает пассажирка.

Женщина отметила, что сначала водитель пообещал вернуть вещи на следующий день, так как машиной уже пользовался напарник. В дальнейшем оказалось, что другой таксист и выкинул пакет с вещами. Позднее служба поддержки такси предложила потерпевшей связаться с водителем для возмещения ущерба. Сама пассажирка не верит, что вещи были выброшены.

Ранее URA.RU сообщало, что таксисты Сургута (ХМАО) нашли способ обойти систему платной парковки в аэропорту города с помощью обмена парковочными талонами. Водитель отметил, что сотрудники аэропорта очень лояльно относятся к таким махинациям.

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В Урае (ХМАО) водитель местного такси отказался отдавать пассажирке вещи, забытые в салоне, сославшись на то, что они выброшены. Пост о случившемся размещен в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано в Урае». «Впервые столкнулась с такой ситуацией в нашем городе Урай. В машине такси А.....га забыла пакет с детскими вещами, лекарством (стоимостью 3400 рублей). Водитель отказывается возвращать и говорит, что выкинули пакет», — сообщает пассажирка. Женщина отметила, что сначала водитель пообещал вернуть вещи на следующий день, так как машиной уже пользовался напарник. В дальнейшем оказалось, что другой таксист и выкинул пакет с вещами. Позднее служба поддержки такси предложила потерпевшей связаться с водителем для возмещения ущерба. Сама пассажирка не верит, что вещи были выброшены. Ранее URA.RU сообщало, что таксисты Сургута (ХМАО) нашли способ обойти систему платной парковки в аэропорту города с помощью обмена парковочными талонами. Водитель отметил, что сотрудники аэропорта очень лояльно относятся к таким махинациям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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