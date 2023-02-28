28 февраля 2023

Порошенко назвал «лучшего переговорщика» с Путиным

Порошенко: ВСУ являются «лучшим дипломатом» для переговоров с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
Петр Порошенко заявил о невозможности переговоров РФ и Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Лучший переговорщик» с президентом России Владимиром Путиным — это вооруженные силы Украины. Такое заявление сделал бывший украинский лидер Петр Порошенко.

«У нас уже есть очень хороший переговорщик, очень хороший дипломат, может быть, лучший переговорщик с Путиным: это Вооруженные силы Украины», — сказал Петр Порошенко в интервью газете Bild. Он также заявил о невозможности переговоров о территориальной целостности украинской стороны.

По словам Порошенко, если Россия возьмет Бахмут (Артемовск), давление на Киев станет еще сильнее. Он также сказал, что ВСУ необходимо больше оружия и боеприпасов.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В ходе СВО к российской территории были присоединены некоторые регионы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после референдумов, по результатам которых регионы станут частью РФ, переговоры с российской стороной будут невозможны. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что дипломатическое разрешение конфликта не представляется возможным из-за позиции Киева, передает RT.

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«Лучший переговорщик» с президентом России Владимиром Путиным — это вооруженные силы Украины. Такое заявление сделал бывший украинский лидер Петр Порошенко. «У нас уже есть очень хороший переговорщик, очень хороший дипломат, может быть, лучший переговорщик с Путиным: это Вооруженные силы Украины», — сказал Петр Порошенко в интервью газете Bild. Он также заявил о невозможности переговоров о территориальной целостности украинской стороны. По словам Порошенко, если Россия возьмет Бахмут (Артемовск), давление на Киев станет еще сильнее. Он также сказал, что ВСУ необходимо больше оружия и боеприпасов. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В ходе СВО к российской территории были присоединены некоторые регионы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после референдумов, по результатам которых регионы станут частью РФ, переговоры с российской стороной будут невозможны. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что дипломатическое разрешение конфликта не представляется возможным из-за позиции Киева, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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