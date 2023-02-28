Порошенко назвал «лучшего переговорщика» с Путиным

Порошенко: ВСУ являются «лучшим дипломатом» для переговоров с Путиным

01 марта 2023 в 09:11 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко заявил о невозможности переговоров РФ и Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Лучший переговорщик» с президентом России Владимиром Путиным — это вооруженные силы Украины. Такое заявление сделал бывший украинский лидер Петр Порошенко. «У нас уже есть очень хороший переговорщик, очень хороший дипломат, может быть, лучший переговорщик с Путиным: это Вооруженные силы Украины», — сказал Петр Порошенко в интервью газете Bild . Он также заявил о невозможности переговоров о территориальной целостности украинской стороны. По словам Порошенко, если Россия возьмет Бахмут (Артемовск), давление на Киев станет еще сильнее. Он также сказал, что ВСУ необходимо больше оружия и боеприпасов. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В ходе СВО к российской территории были присоединены некоторые регионы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после референдумов, по результатам которых регионы станут частью РФ, переговоры с российской стороной будут невозможны. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что дипломатическое разрешение конфликта не представляется возможным из-за позиции Киева, передает RT.

«Лучший переговорщик» с президентом России Владимиром Путиным — это вооруженные силы Украины. Такое заявление сделал бывший украинский лидер Петр Порошенко. «У нас уже есть очень хороший переговорщик, очень хороший дипломат, может быть, лучший переговорщик с Путиным: это Вооруженные силы Украины», — сказал Петр Порошенко в интервью газете Bild. Он также заявил о невозможности переговоров о территориальной целостности украинской стороны. По словам Порошенко, если Россия возьмет Бахмут (Артемовск), давление на Киев станет еще сильнее. Он также сказал, что ВСУ необходимо больше оружия и боеприпасов. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В ходе СВО к российской территории были присоединены некоторые регионы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после референдумов, по результатам которых регионы станут частью РФ, переговоры с российской стороной будут невозможны. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что дипломатическое разрешение конфликта не представляется возможным из-за позиции Киева, передает RT.