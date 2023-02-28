В ЯНАО тренер предстанет перед судом за травму ребенка

01 марта 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Девочка упала с 10-метровой высоты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тренер спортивной школы «Арктика» в Губкинском (ЯНАО) предстанет перед судом за травму, которую на уроке скалолазания получил ребенок. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО. «В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины обвиняемой, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении Следственного комитета. Ход расследования дела контролируется руководителем СКР Андреем Егоровым. Ранее URA.RU сообщало, что 17 января в школе «Арктика» произошло происшествие. Тренер дал 12-летней спортсменке задание подняться на скальную 10-метровую стенку на скорость. Преподаватель не проверил страховку и ушел в помещение с инвентарем. Девочка поднялась без страховки и упала. Ее доставили в больницу с серьезными травмами.

Тренер спортивной школы «Арктика» в Губкинском (ЯНАО) предстанет перед судом за травму, которую на уроке скалолазания получил ребенок. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО. «В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины обвиняемой, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении Следственного комитета. Ход расследования дела контролируется руководителем СКР Андреем Егоровым. Ранее URA.RU сообщало, что 17 января в школе «Арктика» произошло происшествие. Тренер дал 12-летней спортсменке задание подняться на скальную 10-метровую стенку на скорость. Преподаватель не проверил страховку и ушел в помещение с инвентарем. Девочка поднялась без страховки и упала. Ее доставили в больницу с серьезными травмами.