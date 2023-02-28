В Свердловской области возник острый дефицит коллекторов

Рост вакансий на профессию специалиста по взысканию задолженностей вырос на 67% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работодателям в Свердловской области срочно требуются специалисты по взысканию задолженностей. Также в список дефицитных профессий вошли инженеры и геодезисты. Об этом URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».

«Наибольший рост числа вакансий относительно предыдущих месяцев произошел среди геодезистов (более, чем в три раза), в два раза приросли инженеры ПТО и инженеры-электрики, а также специалисты по взысканию задолженности (+67%), автомойщики (+35%), грузчики (+34%), архитекторы (+83%), бухгалтеры (+31), мастера ногтевого сервиса (+52%), медицинские представители (+33%), менеджеры по туризму (+31%). Также общий рост медианной зарплаты составил 5%», — сказано в сообщении.

Помимо вышеперечисленных вакансий дефицит профессий поднялся в сфере образования и медицины. Потребность в учителях и воспитателях выросла в среднем на 23%. Вакансий врачей стало больше на 33%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области соискателей становится меньше, а количество вакансий с каждым днем больше на все виды профессий. Несмотря на это среди населения региона растет спрос на ручную работу.