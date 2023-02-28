28 февраля 2023

В Свердловской области возник острый дефицит коллекторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, долг, угроза, насилие, грабеж, агрессия, преступность, выбивание долгов
Рост вакансий на профессию специалиста по взысканию задолженностей вырос на 67% Фото:

Работодателям в Свердловской области срочно требуются специалисты по взысканию задолженностей. Также в список дефицитных профессий вошли инженеры и геодезисты. Об этом URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».

«Наибольший рост числа вакансий относительно предыдущих месяцев произошел среди геодезистов (более, чем в три раза), в два раза приросли инженеры ПТО и инженеры-электрики, а также специалисты по взысканию задолженности (+67%), автомойщики (+35%), грузчики (+34%), архитекторы (+83%), бухгалтеры (+31), мастера ногтевого сервиса (+52%), медицинские представители (+33%), менеджеры по туризму (+31%). Также общий рост медианной зарплаты составил 5%», — сказано в сообщении.

Помимо вышеперечисленных вакансий дефицит профессий поднялся в сфере образования и медицины. Потребность в учителях и воспитателях выросла в среднем на 23%. Вакансий врачей стало больше на 33%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области соискателей становится меньше, а количество вакансий с каждым днем больше на все виды профессий. Несмотря на это среди населения региона растет спрос на ручную работу.

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Работодателям в Свердловской области срочно требуются специалисты по взысканию задолженностей. Также в список дефицитных профессий вошли инженеры и геодезисты. Об этом URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «Наибольший рост числа вакансий относительно предыдущих месяцев произошел среди геодезистов (более, чем в три раза), в два раза приросли инженеры ПТО и инженеры-электрики, а также специалисты по взысканию задолженности (+67%), автомойщики (+35%), грузчики (+34%), архитекторы (+83%), бухгалтеры (+31), мастера ногтевого сервиса (+52%), медицинские представители (+33%), менеджеры по туризму (+31%). Также общий рост медианной зарплаты составил 5%», — сказано в сообщении. Помимо вышеперечисленных вакансий дефицит профессий поднялся в сфере образования и медицины. Потребность в учителях и воспитателях выросла в среднем на 23%. Вакансий врачей стало больше на 33%. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области соискателей становится меньше, а количество вакансий с каждым днем больше на все виды профессий. Несмотря на это среди населения региона растет спрос на ручную работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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