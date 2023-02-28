Мэр Кургана в День кошек похвасталась своей собакой. Фото

01 марта 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Глава Кургана показала свою собаку в День кошек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова в День кошек, который отмечается 1 марта, показала собаку — йоркширского терьера по кличке Черри. Фото своего питомца она опубликовала в telegram-канале. «В первый день весны в нашей стране по традиции отмечается День кошек. Я очень люблю кошек, в планах даже, возможно, взять из приюта. Но пока не знаю, как котенок сможет сдружиться с моим четвероногим другом. Знакомьтесь! Черри — йоркширский терьер. В этом году ему исполнится уже 8 лет. Но несмотря на свой милый вид, он все-таки остается собакой», — написала Ситникова. Также мэр города поздравила всех владельцев пушистых питомцев с праздником. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился фото своего нового питомца — щенка хаски. Позже глава региона опубликовал селфи уже с подросшим псом. Глава города Елена Ситникова в День кошек показала свою собаку — йоркширского терьера по кличке Черри Фото: tg-канал Елены Ситниковой

Глава Кургана Елена Ситникова в День кошек, который отмечается 1 марта, показала собаку — йоркширского терьера по кличке Черри. Фото своего питомца она опубликовала в telegram-канале. «В первый день весны в нашей стране по традиции отмечается День кошек. Я очень люблю кошек, в планах даже, возможно, взять из приюта. Но пока не знаю, как котенок сможет сдружиться с моим четвероногим другом. Знакомьтесь! Черри — йоркширский терьер. В этом году ему исполнится уже 8 лет. Но несмотря на свой милый вид, он все-таки остается собакой», — написала Ситникова. Также мэр города поздравила всех владельцев пушистых питомцев с праздником. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился фото своего нового питомца — щенка хаски. Позже глава региона опубликовал селфи уже с подросшим псом.