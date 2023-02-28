28 февраля 2023

Мэр Кургана в День кошек похвасталась своей собакой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, ситникова елена
Глава Кургана показала свою собаку в День кошек Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова в День кошек, который отмечается 1 марта, показала собаку — йоркширского терьера по кличке Черри. Фото своего питомца она опубликовала в telegram-канале.

«В первый день весны в нашей стране по традиции отмечается День кошек. Я очень люблю кошек, в планах даже, возможно, взять из приюта. Но пока не знаю, как котенок сможет сдружиться с моим четвероногим другом. Знакомьтесь! Черри — йоркширский терьер. В этом году ему исполнится уже 8 лет. Но несмотря на свой милый вид, он все-таки остается собакой», — написала Ситникова. Также мэр города поздравила всех владельцев пушистых питомцев с праздником.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился фото своего нового питомца — щенка хаски. Позже глава региона опубликовал селфи уже с подросшим псом.

Глава города Елена Ситникова в День кошек показала свою собаку — йоркширского терьера по кличке Черри
Фото:

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Глава Кургана Елена Ситникова в День кошек, который отмечается 1 марта, показала собаку — йоркширского терьера по кличке Черри. Фото своего питомца она опубликовала в telegram-канале. «В первый день весны в нашей стране по традиции отмечается День кошек. Я очень люблю кошек, в планах даже, возможно, взять из приюта. Но пока не знаю, как котенок сможет сдружиться с моим четвероногим другом. Знакомьтесь! Черри — йоркширский терьер. В этом году ему исполнится уже 8 лет. Но несмотря на свой милый вид, он все-таки остается собакой», — написала Ситникова. Также мэр города поздравила всех владельцев пушистых питомцев с праздником. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился фото своего нового питомца — щенка хаски. Позже глава региона опубликовал селфи уже с подросшим псом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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