В Екатеринбурге будут искать следы опасных веществ

В Екатеринбурге начнутся новые проверки в местах массового скопления людей, где есть опасность химического и биологического отравления горожан специальными веществами. Соответствующее постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
«Постановляю утвердить порядок периодических проверок мест массового пребывания людей <…> с целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса и применения в таких местах токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов», — говорится в постановлении, опубликованном в газете «Екатеринбургский вестник».
В частности, Орлов поручил назначить ответственных, которые будут проверять места скопления горожан и искать следы химических и биологических патогенов. Кроме того, проверяться будут почтовые письма и посылки.
Контроль за опасными веществами во время массовых мероприятий будет усилен. В постановлении приводится образец журнала, в котором будет вестись отчет о проверках.
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