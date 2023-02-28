28 февраля 2023

В Екатеринбурге будут искать следы опасных веществ

Глава Екатеринбурга поручил искать в городе следы химических и биологических патогенов
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов поручил усилить проверки во время массовых мероприятий Фото:

В Екатеринбурге начнутся новые проверки в местах массового скопления людей, где есть опасность химического и биологического отравления горожан специальными веществами. Соответствующее постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Постановляю утвердить порядок периодических проверок мест массового пребывания людей <…> с целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса и применения в таких местах токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов», — говорится в постановлении, опубликованном в газете «Екатеринбургский вестник».

В частности, Орлов поручил назначить ответственных, которые будут проверять места скопления горожан и искать следы химических и биологических патогенов. Кроме того, проверяться будут почтовые письма и посылки.

Контроль за опасными веществами во время массовых мероприятий будет усилен. В постановлении приводится образец журнала, в котором будет вестись отчет о проверках.

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В Екатеринбурге начнутся новые проверки в местах массового скопления людей, где есть опасность химического и биологического отравления горожан специальными веществами. Соответствующее постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Постановляю утвердить порядок периодических проверок мест массового пребывания людей <…> с целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса и применения в таких местах токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов», — говорится в постановлении, опубликованном в газете «Екатеринбургский вестник». В частности, Орлов поручил назначить ответственных, которые будут проверять места скопления горожан и искать следы химических и биологических патогенов. Кроме того, проверяться будут почтовые письма и посылки. Контроль за опасными веществами во время массовых мероприятий будет усилен. В постановлении приводится образец журнала, в котором будет вестись отчет о проверках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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