В Екатеринбурге будут искать следы опасных веществ

Глава Екатеринбурга поручил искать в городе следы химических и биологических патогенов

01 марта 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов поручил усилить проверки во время массовых мероприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге начнутся новые проверки в местах массового скопления людей, где есть опасность химического и биологического отравления горожан специальными веществами. Соответствующее постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Постановляю утвердить порядок периодических проверок мест массового пребывания людей <…> с целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса и применения в таких местах токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов», — говорится в постановлении, опубликованном в газете «Екатеринбургский вестник». В частности, Орлов поручил назначить ответственных, которые будут проверять места скопления горожан и искать следы химических и биологических патогенов. Кроме того, проверяться будут почтовые письма и посылки. Контроль за опасными веществами во время массовых мероприятий будет усилен. В постановлении приводится образец журнала, в котором будет вестись отчет о проверках.

В Екатеринбурге начнутся новые проверки в местах массового скопления людей, где есть опасность химического и биологического отравления горожан специальными веществами. Соответствующее постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Постановляю утвердить порядок периодических проверок мест массового пребывания людей <…> с целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса и применения в таких местах токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов», — говорится в постановлении, опубликованном в газете «Екатеринбургский вестник». В частности, Орлов поручил назначить ответственных, которые будут проверять места скопления горожан и искать следы химических и биологических патогенов. Кроме того, проверяться будут почтовые письма и посылки. Контроль за опасными веществами во время массовых мероприятий будет усилен. В постановлении приводится образец журнала, в котором будет вестись отчет о проверках.