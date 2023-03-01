У челябинцев резко снизился спрос на недвижимость в Турции после землетрясения

Жители Челябинска опасаются повторных землетрясений в государстве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Среди челябинцев резко снизился спрос на недвижимость в Турции, что связано с серией землетрясений в этой стране. Об этом сообщила челябинский риелтор по недвижимости Татьяна Гоголева.

«У челябинцев в начале марта 2023 резко снизился спрос на недвижимость в Турции из-за землетрясения. Сейчас покупатели опасаются повторных ситуаций», — сообщила риелтор.

По словам Гоголевой, у челябинцев спрос на дома упал несмотря на то, что в Турции при покупке квартиры обязательно оформление страховки от землетрясения. Новые дома строят с учетом всех норм, в том числе — сейсмоопасных зон, а новые дома не пострадали. Сильные разрушения пришлись на старые здания, которые были построены с нарушениями.

Также челябинский риелтор подчеркнула, что в отсутствии интереса к Турции покупатели стали больше интересоваться недвижимостью в других странах. На данный момент в качестве вложений в зарубежную недвижимость жителей Челябинска интересуют преимущественно остров Бали и Тайланд.

В конце 2022 года челябинцы активно скупали в Турции жилую недвижимость в новых жилых комплексах по выгодной цене. Высоким спросом пользовались квартиры с ремонтом и кухонным гарнитуром площадью до 50 квадратных метров и стоимостью до 48-50 тысяч долларов.