Синоптики раскрыли, каким будет март в Свердловской области

Начало весны в Свердловской области будет похоже на зиму

01 марта 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Теплеть на Урале начнет лишь во второй половине марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первая половина марта в Свердловской области будет морозной, тепло придет лишь во второй половине месяца. О прогнозе URA.RU рассказала главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Ближайшие дни будут морозные: минус 15, на севере области минус 20-25. Затем, пятого-шестого числа, дойдет до оттепели, но оттепели будут неустойчивыми и будут сменяться более низкими температурами. В целом первая половина марта достаточно холодная, зимняя, без таяния, снега будет достаточно много», — объяснила Галина Шепоренко. Во второй половине месяца, по словам синоптика, начнет пробиваться тепло и температура станет подниматься. В дневные часы снег начнет таять, снежный покров — уменьшаться. В конце февраля на Свердловскую область обрушились сильные осадки. URA.RU сообщало, что из-за снегопадов взлетели цены на такси.

Первая половина марта в Свердловской области будет морозной, тепло придет лишь во второй половине месяца. О прогнозе URA.RU рассказала главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Ближайшие дни будут морозные: минус 15, на севере области минус 20-25. Затем, пятого-шестого числа, дойдет до оттепели, но оттепели будут неустойчивыми и будут сменяться более низкими температурами. В целом первая половина марта достаточно холодная, зимняя, без таяния, снега будет достаточно много», — объяснила Галина Шепоренко. Во второй половине месяца, по словам синоптика, начнет пробиваться тепло и температура станет подниматься. В дневные часы снег начнет таять, снежный покров — уменьшаться. В конце февраля на Свердловскую область обрушились сильные осадки. URA.RU сообщало, что из-за снегопадов взлетели цены на такси.