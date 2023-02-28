Синоптики раскрыли, каким будет март в Свердловской области

Первая половина марта в Свердловской области будет морозной, тепло придет лишь во второй половине месяца. О прогнозе URA.RU рассказала главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Ближайшие дни будут морозные: минус 15, на севере области минус 20-25. Затем, пятого-шестого числа, дойдет до оттепели, но оттепели будут неустойчивыми и будут сменяться более низкими температурами. В целом первая половина марта достаточно холодная, зимняя, без таяния, снега будет достаточно много», — объяснила Галина Шепоренко.
Во второй половине месяца, по словам синоптика, начнет пробиваться тепло и температура станет подниматься. В дневные часы снег начнет таять, снежный покров — уменьшаться. В конце февраля на Свердловскую область обрушились сильные осадки. URA.RU сообщало, что из-за снегопадов взлетели цены на такси.
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