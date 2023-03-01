Птицефабрика «Рефтинская» вышла из кризиса, откормив куриц

«Рефтинская» закончила год в плюсе, этого не было пять лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Птицефабрика «Рефтинская», пять лет работавшая в убыток, вышла в плюс — прибыль по итогам 2022 года составила 50 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Рефтинской».

«Птицефабрика долгое время была убыточным предприятием, аккумулирующим внушительные задолженности. Год кропотливой работы над системой управления и себестоимостью продукции, корректировка коммерческих и управленческих расходов, поддержка инвестора принесли свои первые результаты — птицефабрика вышла «в плюс», — комментирует управляющий директор «Уральской агропромышленной группы» Ирина Макарова.

Валовая прибыль предприятия в 2022 году составила 596,3 млн рублей, уровень просроченной задолженности сократился на 300 млн. Одна из причин, почему увеличилась валовая прибыль — новая стратегия предприятия. Вместо того, чтобы разводить как можно больше птиц, на предприятии обратили внимание на их качество и упитанность.

«Многолетняя плотная посадка птицы негативно сказалась на ее самочувствии — птице было тесно и некомфортно, из-за чего она становилась меньше и слабее. А это неминуемо приводило к повышению себестоимости продукции, ведь маленькая и ослабшая птица потребляет столько же корма и воды, сколько и здоровая, крупная птица. Увеличения общего веса мяса мы теперь достигаем за счет увеличения веса каждой птицы», — отмечают в пресс-службе «Рефтинской».

В последний год птицефабрика попадала в повестку преимущественно в контексте разбирательств с дочерним предприятием «Свердловский комбинат хлебопродуктов». В январе «Рефтинская» сменила директора на СКХП, поставив туда своего руководителя.