Депутат Рады: британские ученые делают из Украины «быстрое государство»

Правительство Украины совместно с британскими учеными намеревается сделать украинское государство максимально быстрым и эффективным. Об этом рассказал глава комитета по экономическому развитию Верховной рады Дмитрий Наталуха.
«Мы хотим построить одно из самых быстрых государств в мире. Государство, которое функционировало бы настолько быстро, что его эффективность создавала бы иллюзию того, что государства не существует», — передает слова Наталухи telegram-канал Верховной Рады. Он добавил, что работа по этому направлению ведется совместно с экономистами из Кембриджского университета и представителями Национального института экономических и социальных исследований.
По мнению украинских властей, государство должно стать максимально удобным для граждан. Поставлена цель сделать Украину высокоэффективным государством.
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