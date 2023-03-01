Депутат Рады: британские ученые делают из Украины «быстрое государство»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
На Украине желают создать «быстрое государство» Фото:

Правительство Украины совместно с британскими учеными намеревается сделать украинское государство максимально быстрым и эффективным. Об этом рассказал глава комитета по экономическому развитию Верховной рады Дмитрий Наталуха.

«Мы хотим построить одно из самых быстрых государств в мире. Государство, которое функционировало бы настолько быстро, что его эффективность создавала бы иллюзию того, что государства не существует», — передает слова Наталухи telegram-канал Верховной Рады. Он добавил, что работа по этому направлению ведется совместно с экономистами из Кембриджского университета и представителями Национального института экономических и социальных исследований.

По мнению украинских властей, государство должно стать максимально удобным для граждан. Поставлена цель сделать Украину высокоэффективным государством.

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Правительство Украины совместно с британскими учеными намеревается сделать украинское государство максимально быстрым и эффективным. Об этом рассказал глава комитета по экономическому развитию Верховной рады Дмитрий Наталуха. «Мы хотим построить одно из самых быстрых государств в мире. Государство, которое функционировало бы настолько быстро, что его эффективность создавала бы иллюзию того, что государства не существует», — передает слова Наталухи telegram-канал Верховной Рады. Он добавил, что работа по этому направлению ведется совместно с экономистами из Кембриджского университета и представителями Национального института экономических и социальных исследований. По мнению украинских властей, государство должно стать максимально удобным для граждан. Поставлена цель сделать Украину высокоэффективным государством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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