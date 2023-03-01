В Кремле не поверили заявлениям Подоляка, что ВСУ не наносят удары по России

Кремль не верит заявлениям советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ВСУ не наносят удары по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
«Мы им не верим», — заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание Подоляка.
Ранее Подоляк заявил, что ВСУ не наносят удары по территории России. Он отметил, что армия Украины используют свой боевой арсенал для оборонных целей. Подоляк связывает оборонную цель с возвращением территорий, которые раньше были в составе Украины.
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