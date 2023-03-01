Мишустин заявил о начале работы по формированию в России фонда помощи участникам СВО

В России началась разработка фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил самые главные моменты в работе фонда, которые должны быть проработаны. Свою речь он произнес на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
«Необходимо продолжить эффективную работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений», — отметил Мишустин, его слова приводит официальный сайт правительства России. Он добавил, что каждый участник спецоперации и его семья должны получить выплаты без затруднений.
«Президент особо подчеркивал, что и добровольцы, и те, кто проходит службу по контракту, и мобилизованные — все они выполняют свой священный долг перед Родиной», — продолжил Мишустин. Он добавил, что правительство России утвердило ряд изменений в действующие правовые акты.
«Военные врачи, конечно, делают все, что нужно для спасения жизни и здоровья своих пациентов», — отметил премьер-министр РФ. Он сообщил, что самое главное для России заключается в том, чтобы бойцы быстрее поправились.
«Ряд регионов предложили свою помощь и для их семей. В том числе право без очереди устроить ребенка в детский сад и многие другие преимущества», — заключил Мишустин. Он добавил, что в России уже действуют упрощенная система для льгот и отсрочек.
В конце своего обращения Мишустин сообщил, что на данный момент налаживается система электронной связи между ведомствами в этой сфере. Он отметил, что такое решение позволит улучшить автоматизацию процессов. «Субъекты Российской Федерации смогут получать сведения о мобилизованных, которые проживают на их территориях, и оказывать им и их близким дополнительные меры поддержки, в том числе через портал государственных услуг», — заключил он.
В конце февраля Мишустин заявил, что фонд для поддержки семей погибших участников и ветеранов спецоперации необходимо создать в ускоренном режиме. О поддержке военных ранее заявлял президент России Владимир Путин во время своего выступления с посланием Федеральному Собранию.
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В России началась разработка фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил самые главные моменты в работе фонда, которые должны быть проработаны. Свою речь он произнес на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. В конце февраля Мишустин заявил, что фонд для поддержки семей погибших участников и ветеранов спецоперации необходимо создать в ускоренном режиме. О поддержке военных ранее заявлял президент России Владимир Путин во время своего выступления с посланием Федеральному Собранию.