Экс-директора филиала МВД в ЯНАО накажут за ущерб государству почти в 3 млн рублей

02 марта 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Ущерб государству от действий обвиняемого оценивается в сумму порядка 3 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» нанес ущерб государству в три миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе окружного СКР, обвиняемый переманивал клиентов в свою организацию, которая занимается оказанием миграционных услуг. «Действуя вопреки законным экономическим интересам, как Филиала, так и всего унитарного предприятия, за счет ресурсов Филиала, в том числе людских, в целях неосновательного обогащения и получения дохода при собственных минимальных затратах, обвиняемый фактически обеспечил переток средств, подлежащих поступлению в бюджет государственного унитарного предприятия, в подконтрольную ему коммерческую организацию. Ущерб государству от действий обвиняемого оценивается в сумму порядка 3 млн рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что все это происходило с 2020 по 2021 год. Кроме того, мужчина проживал на территории Тюмени и исполнять работу директора филиала не собирался. Должностные обязанности выполняла главный бухгалтер, которой передали факсимиле для подписи документов. «Своими умышленными действиями обвиняемый присвоил, вверенные ему денежные средства, принадлежащие Филиалу ФГУП, в общей сумме более 413 тысяч рублей», — добавили там.

Бывший директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» нанес ущерб государству в три миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе окружного СКР, обвиняемый переманивал клиентов в свою организацию, которая занимается оказанием миграционных услуг. «Действуя вопреки законным экономическим интересам, как Филиала, так и всего унитарного предприятия, за счет ресурсов Филиала, в том числе людских, в целях неосновательного обогащения и получения дохода при собственных минимальных затратах, обвиняемый фактически обеспечил переток средств, подлежащих поступлению в бюджет государственного унитарного предприятия, в подконтрольную ему коммерческую организацию. Ущерб государству от действий обвиняемого оценивается в сумму порядка 3 млн рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что все это происходило с 2020 по 2021 год. Кроме того, мужчина проживал на территории Тюмени и исполнять работу директора филиала не собирался. Должностные обязанности выполняла главный бухгалтер, которой передали факсимиле для подписи документов. «Своими умышленными действиями обвиняемый присвоил, вверенные ему денежные средства, принадлежащие Филиалу ФГУП, в общей сумме более 413 тысяч рублей», — добавили там.