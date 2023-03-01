01 марта 2023
28 февраля 2023

Экс-директора филиала МВД в ЯНАО накажут за ущерб государству почти в 3 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, купюры, пм, полиция, ограбление, ауе, деньги, наличные, взятка, наручники, пачка денег, криминал, коррупция, пистолет калашникова, полицейская фуражка, россия мвд
Ущерб государству от действий обвиняемого оценивается в сумму порядка 3 млн рублей Фото:

Бывший директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» нанес ущерб государству в три миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе окружного СКР, обвиняемый переманивал клиентов в свою организацию, которая занимается оказанием миграционных услуг.

«Действуя вопреки законным экономическим интересам, как Филиала, так и всего унитарного предприятия, за счет ресурсов Филиала, в том числе людских, в целях неосновательного обогащения и получения дохода при собственных минимальных затратах, обвиняемый фактически обеспечил переток средств, подлежащих поступлению в бюджет государственного унитарного предприятия, в подконтрольную ему коммерческую организацию. Ущерб государству от действий обвиняемого оценивается в сумму порядка 3 млн рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что все это происходило с 2020 по 2021 год. Кроме того, мужчина проживал на территории Тюмени и исполнять работу директора филиала не собирался. Должностные обязанности выполняла главный бухгалтер, которой передали факсимиле для подписи документов. «Своими умышленными действиями обвиняемый присвоил, вверенные ему денежные средства, принадлежащие Филиалу ФГУП, в общей сумме более 413 тысяч рублей», — добавили там.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Бывший директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» нанес ущерб государству в три миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе окружного СКР, обвиняемый переманивал клиентов в свою организацию, которая занимается оказанием миграционных услуг. «Действуя вопреки законным экономическим интересам, как Филиала, так и всего унитарного предприятия, за счет ресурсов Филиала, в том числе людских, в целях неосновательного обогащения и получения дохода при собственных минимальных затратах, обвиняемый фактически обеспечил переток средств, подлежащих поступлению в бюджет государственного унитарного предприятия, в подконтрольную ему коммерческую организацию. Ущерб государству от действий обвиняемого оценивается в сумму порядка 3 млн рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что все это происходило с 2020 по 2021 год. Кроме того, мужчина проживал на территории Тюмени и исполнять работу директора филиала не собирался. Должностные обязанности выполняла главный бухгалтер, которой передали факсимиле для подписи документов. «Своими умышленными действиями обвиняемый присвоил, вверенные ему денежные средства, принадлежащие Филиалу ФГУП, в общей сумме более 413 тысяч рублей», — добавили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...