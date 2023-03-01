01 марта 2023

Житель ХМАО, осужденный за госизмену, прежде был судим за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденный за госизмену житель ХМАО был мошенником Фото:

Житель Ханты-Мансийска, которого накануне осудили за государственную измену, был мошенником, его зовут Кирилл Суслов. Он неоднократно обманом получал деньги, в том числе от близких родственников, и до наказания за госизмену уже два года отбывал срок в тюрьме за мошенничество. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«За госизмену он получил минимальное наказание, с присоединением к части неотбытого наказания. Он уже с 2020 года находился в колонии общего режима за мошенничество. Пострадали много жителей Ханты-Мансийска, есть и те, кто официально не были признаны потерпевшими, в том числе из круга его близких друзей и родственников», — сказал источник. Детали уголовного дела, связанного с госизменой, источник не уточнил.

На сайте Ханты-Мансийского районного суда опубликован приговор Суслова. В описании его преступлений говорится о том, что Суслов пообещал одной из пострадавших за деньги помочь получить должность в Министерстве иностранных дел в посольстве в Финляндии. Другого пострадавшего он убедил в том, что поможет заключить контракт на разработку информационной системы для МВД России на сумму 87,6 млн рублей. Также судом установлено, что при задержании у него было найдено фальшивое удостоверение сотрудника ФСБ на имя заместителя начальника 3-го отдела майора Суслова. За десять эпизодов мошенничества в мае 2020 года его приговорили к пяти годам и девяти месяцем лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО приговорили к 12,5 года тюрьмы за государственную измену. Речь идет о Суслове, теперь отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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Житель Ханты-Мансийска, которого накануне осудили за государственную измену, был мошенником, его зовут Кирилл Суслов. Он неоднократно обманом получал деньги, в том числе от близких родственников, и до наказания за госизмену уже два года отбывал срок в тюрьме за мошенничество. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «За госизмену он получил минимальное наказание, с присоединением к части неотбытого наказания. Он уже с 2020 года находился в колонии общего режима за мошенничество. Пострадали много жителей Ханты-Мансийска, есть и те, кто официально не были признаны потерпевшими, в том числе из круга его близких друзей и родственников», — сказал источник. Детали уголовного дела, связанного с госизменой, источник не уточнил. На сайте Ханты-Мансийского районного суда опубликован приговор Суслова. В описании его преступлений говорится о том, что Суслов пообещал одной из пострадавших за деньги помочь получить должность в Министерстве иностранных дел в посольстве в Финляндии. Другого пострадавшего он убедил в том, что поможет заключить контракт на разработку информационной системы для МВД России на сумму 87,6 млн рублей. Также судом установлено, что при задержании у него было найдено фальшивое удостоверение сотрудника ФСБ на имя заместителя начальника 3-го отдела майора Суслова. За десять эпизодов мошенничества в мае 2020 года его приговорили к пяти годам и девяти месяцем лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО приговорили к 12,5 года тюрьмы за государственную измену. Речь идет о Суслове, теперь отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
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