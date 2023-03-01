Политолог Кошкин: США отработают особый сценарий ведения войны при помощи «самолета Судного дня». Видео

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«Самолет Судного дня» США прибыл в Исландию 1 марта Фото:

Самолет Boeing E-6B Mercury, известный как «самолет Судного дня», приземлился в Исландии для того, чтобы испытать концепцию сетецентрической войны на украинском конфликте. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин.

«Было бы здорово все это [управление американскими военными, гражданскими спутниками и системы наведения и обнаружения AWACS]замкнуть на „самолете Судного дня“, который являлся бы источником управления всех этих боевых средств, завязанных на единое электронное управление», — заявил Андрей Кошкин в разговоре с Пятым каналом. Он также отметил, что этот самолет будет использоваться США для отработки сетецентрической войны.

Такой тип войны предполагает полный контроль над всеми видами войск в одном командном центре, в данном случае — в «самолете Судного дня». Политолог уточнил, что Штаты хотят испытать такой стиль введения боевых действий в конфликте на Украине.

Самолет Boeing E-6B Mercury прибыл в Исландию 1 марта. Этот самолет предназначен для введения боевых действий из единого командного центра. Свое название самолет получил из-за того, что с его борта можно управлять пуском ядерных ракет.

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Самолет Boeing E-6B Mercury, известный как «самолет Судного дня», приземлился в Исландии для того, чтобы испытать концепцию сетецентрической войны на украинском конфликте. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин. «Было бы здорово все это [управление американскими военными, гражданскими спутниками и системы наведения и обнаружения AWACS]замкнуть на „самолете Судного дня“, который являлся бы источником управления всех этих боевых средств, завязанных на единое электронное управление», — заявил Андрей Кошкин в разговоре с Пятым каналом. Он также отметил, что этот самолет будет использоваться США для отработки сетецентрической войны. Такой тип войны предполагает полный контроль над всеми видами войск в одном командном центре, в данном случае — в «самолете Судного дня». Политолог уточнил, что Штаты хотят испытать такой стиль введения боевых действий в конфликте на Украине. Самолет Boeing E-6B Mercury прибыл в Исландию 1 марта. Этот самолет предназначен для введения боевых действий из единого командного центра. Свое название самолет получил из-за того, что с его борта можно управлять пуском ядерных ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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