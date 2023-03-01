В Крыму отбили массированную атаку дронов ВСУ: главное к вечеру 1 марта

Десять украинских БПЛА были сбиты при атаке на Крым
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы противоракетной обороны в Крыму успешно отбили атаку из десяти украинских дронов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 марта.
- Российские силы ПВО успешно отбили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым. Шесть БПЛА были сбиты противоракетной обороной, еще четыре ликвидированы силами радиоэлектронной борьбы.
- Украина «на убой» оставляет свои последние войска в Бахмуте (Артемовск). По данным советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, в городе остаются всего несколько тысяч украинских боевиков.
- В Пентагоне назвали причины нежелания американского руководства поставлять Украине истребители F-16. Среди них называются высокая стоимость и большой срок их производства.
- Британские СМИ заявляют о признании президентом Украины Владимиром Зеленским риска полного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) при удержании Бахмута. Журналисты констатируют увеличение натиска российской армии, с которым все труднее справляться украинским боевикам.
- Российские войска в ходе наступления в районе Кременной в ЛНР взяли несколько укрепленных точек ВСУ. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
- По мнению американских обозревателей, мирное урегулирование на Украине принесет больше проблем, чем есть сейчас. Начало мирных переговоров негативно повлияет на остальные страны.
- В Минобороны России рассказали о больших потерях в составе ВСУ. На всех направлениях за прошедшие сутки украинская армия потеряла до 400 военнослужащих, передает Пятый канал.
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