В Крыму отбили массированную атаку дронов ВСУ: главное к вечеру 1 марта

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, украинские военные, stock
Десять украинских БПЛА были сбиты при атаке на Крым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы противоракетной обороны в Крыму успешно отбили атаку из десяти украинских дронов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 марта.

  • Российские силы ПВО успешно отбили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым. Шесть БПЛА были сбиты противоракетной обороной, еще четыре ликвидированы силами радиоэлектронной борьбы.
  • Украина «на убой» оставляет свои последние войска в Бахмуте (Артемовск). По данным советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, в городе остаются всего несколько тысяч украинских боевиков.
  • В Пентагоне назвали причины нежелания американского руководства поставлять Украине истребители F-16. Среди них называются высокая стоимость и большой срок их производства.
  • Британские СМИ заявляют о признании президентом Украины Владимиром Зеленским риска полного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) при удержании Бахмута. Журналисты констатируют увеличение натиска российской армии, с которым все труднее справляться украинским боевикам.
  • Российские войска в ходе наступления в районе Кременной в ЛНР взяли несколько укрепленных точек ВСУ. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
  • По мнению американских обозревателей, мирное урегулирование на Украине принесет больше проблем, чем есть сейчас. Начало мирных переговоров негативно повлияет на остальные страны.
  • В Минобороны России рассказали о больших потерях в составе ВСУ. На всех направлениях за прошедшие сутки украинская армия потеряла до 400 военнослужащих, передает Пятый канал.

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Российские силы противоракетной обороны в Крыму успешно отбили атаку из десяти украинских дронов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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