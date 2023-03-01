Росстат: реальные зарплаты россиян снизились за год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наркологический диспансер. Курган, зарплата, деньги, наличные, руки, кошелек
Декабрь 2022 года показал рост реальных зарплат по сравнению со всем годом, сообщает Росстат Фото:

Реальные зарплаты россиян за 2022 год снизились на 1%. Однако последний месяц года показал рост реальных зарплат на 39% по сравнению с ноябрем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«За январь — декабрь 2022 года реальные заработные платы уменьшились на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 39%», — следует из данных Росстата, которые приводит РИА Новости. Реальная зарплата показывает сумму денег с вычетом инфляции. Также реальная зарплата показывает определенный объем товаров и услуг, который человек может приобрести за месяц.

Из данных следует, что среднемесячная заработная плата в 2022 году составила 64191 рубль. Эта цифра на 12,6% выше, чем в 2021 году.

В 2020 году в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что в 2022 году будет рост реальных зарплат на 2,2%. Однако настоящие данные Росстата не соответствуют прогнозу.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Реальные зарплаты россиян за 2022 год снизились на 1%. Однако последний месяц года показал рост реальных зарплат на 39% по сравнению с ноябрем. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «За январь — декабрь 2022 года реальные заработные платы уменьшились на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 39%», — следует из данных Росстата, которые приводит РИА Новости. Реальная зарплата показывает сумму денег с вычетом инфляции. Также реальная зарплата показывает определенный объем товаров и услуг, который человек может приобрести за месяц. Из данных следует, что среднемесячная заработная плата в 2022 году составила 64191 рубль. Эта цифра на 12,6% выше, чем в 2021 году. В 2020 году в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что в 2022 году будет рост реальных зарплат на 2,2%. Однако настоящие данные Росстата не соответствуют прогнозу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...