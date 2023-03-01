Росстат: реальные зарплаты россиян снизились за год

01 марта 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Декабрь 2022 года показал рост реальных зарплат по сравнению со всем годом, сообщает Росстат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Реальные зарплаты россиян за 2022 год снизились на 1%. Однако последний месяц года показал рост реальных зарплат на 39% по сравнению с ноябрем. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «За январь — декабрь 2022 года реальные заработные платы уменьшились на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 39%», — следует из данных Росстата, которые приводит РИА Новости. Реальная зарплата показывает сумму денег с вычетом инфляции. Также реальная зарплата показывает определенный объем товаров и услуг, который человек может приобрести за месяц. Из данных следует, что среднемесячная заработная плата в 2022 году составила 64191 рубль. Эта цифра на 12,6% выше, чем в 2021 году. В 2020 году в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что в 2022 году будет рост реальных зарплат на 2,2%. Однако настоящие данные Росстата не соответствуют прогнозу.

Реальные зарплаты россиян за 2022 год снизились на 1%. Однако последний месяц года показал рост реальных зарплат на 39% по сравнению с ноябрем. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «За январь — декабрь 2022 года реальные заработные платы уменьшились на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 39%», — следует из данных Росстата, которые приводит РИА Новости. Реальная зарплата показывает сумму денег с вычетом инфляции. Также реальная зарплата показывает определенный объем товаров и услуг, который человек может приобрести за месяц. Из данных следует, что среднемесячная заработная плата в 2022 году составила 64191 рубль. Эта цифра на 12,6% выше, чем в 2021 году. В 2020 году в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что в 2022 году будет рост реальных зарплат на 2,2%. Однако настоящие данные Росстата не соответствуют прогнозу.