28 февраля 2023

Мэрия в ХМАО ответила на жалобы жителей из-за закрытия мусорного полигона

Мэрия Урая: мусор будут вывозить в Междуреченский из-за закрытого полигона
© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае с 1 марта закрыли полигон по решению суда (фото из архива) Фото:

Администрация Урая (ХМАО) ответила на обращения жителей из-за закрытия полигона ТБО с 1 марта. Мусор будут вывозить на территорию полигона в поселке Междуреченский.

«Полигон твердых бытовых отходов города Урай находится в приаэродромной зоне в радиусе действия менее 15 км. В связи с этим, в соответствии с решением суда, с 1 марта текущего года деятельность полигона ТБО приостановлена. С сегодняшнего дня эти потоки перенаправлены на полигон поселка Междуреченский», — сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что тариф на вывоз мусора не изменится. Обращений от жителей из-за несвоевременного вывоза ТБО не было зафиксировано.

Ранее сообщалось, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэрии Нижневартовска обеспечить выполнение задачи по созданию мусорного полигона. В городе успешно реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора, задействовано 28 площадок.

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Администрация Урая (ХМАО) ответила на обращения жителей из-за закрытия полигона ТБО с 1 марта. Мусор будут вывозить на территорию полигона в поселке Междуреченский. «Полигон твердых бытовых отходов города Урай находится в приаэродромной зоне в радиусе действия менее 15 км. В связи с этим, в соответствии с решением суда, с 1 марта текущего года деятельность полигона ТБО приостановлена. С сегодняшнего дня эти потоки перенаправлены на полигон поселка Междуреченский», — сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что тариф на вывоз мусора не изменится. Обращений от жителей из-за несвоевременного вывоза ТБО не было зафиксировано. Ранее сообщалось, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэрии Нижневартовска обеспечить выполнение задачи по созданию мусорного полигона. В городе успешно реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора, задействовано 28 площадок.
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