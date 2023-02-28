Мэрия в ХМАО ответила на жалобы жителей из-за закрытия мусорного полигона

Администрация Урая (ХМАО) ответила на обращения жителей из-за закрытия полигона ТБО с 1 марта. Мусор будут вывозить на территорию полигона в поселке Междуреченский.
«Полигон твердых бытовых отходов города Урай находится в приаэродромной зоне в радиусе действия менее 15 км. В связи с этим, в соответствии с решением суда, с 1 марта текущего года деятельность полигона ТБО приостановлена. С сегодняшнего дня эти потоки перенаправлены на полигон поселка Междуреченский», — сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Там отметили, что тариф на вывоз мусора не изменится. Обращений от жителей из-за несвоевременного вывоза ТБО не было зафиксировано.
Ранее сообщалось, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэрии Нижневартовска обеспечить выполнение задачи по созданию мусорного полигона. В городе успешно реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора, задействовано 28 площадок.
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