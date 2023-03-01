Жена контрактника из ХМАО получит квартиру после жалоб на условия проживания в проблемном поселке

Семье мобилизованного из аварийного поселка дадут служебное жилье Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске жена контрактника Наталья Гаврилова, которая обращалась в ОНФ с просьбой помочь ускорить расселение скандального поселка Беловежский, а также решить проблему уборки снега и отсутствия маршруток, получит квартиру. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что руководитель детского сада, где Гаврилова работает воспитателем, подала ходатайство о предоставлении ей служебного жилья.

«Гаврилова сообщала, что у семьи в собственности отсутствует жилое помещение, они снимают жилье в старой части города. Каких-то иных жалоб не было. Руководителем муниципального дошкольного учреждения, где женщина работает воспитателем, подготовлено ходатайство о предоставлении служебного жилья», — прокомментировали в пресс-службе.

По данным администрации города, за семьей закреплен координатор управления соцзащиты населения. Детям (в видеообращении ОНФ Гаврилова упоминала, что в семье их трое, один — опекаемый — прим. URA.RU) предоставлено бесплатное двухразовое питание в школе. «Также семье военнослужащего предоставлена денежная выплата в размере 250 000 рублей при заключении контракта о прохождении военной службы», — добавили в администрации Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска ответила на критику жителей Беловежского, которые жаловались на уборку снега, бездомных собак и отсутствие автобуса. Снег после обращения граждан убрали, животных отловили, а автобус пообещали запустить в конце марта — начале апреля.