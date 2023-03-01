01 марта 2023

«Титановая долина» требует с подрядчика 18,4 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зал суда. Тюмень, герб рф, герб, зал суда, судебное заседание, суд, герб россии, зал судебного заседания
«Геолайн технологии» сорвали срок разработки проекта для второй очереди «Титановой долины», и теперь с них требуют пенни Фото:

Руководство особой экономической зоны «Титановая долина» подало иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием взыскать с подрядчика «Геолайн Технологии» 18,4 млн рублей. Иск опубликован в картотеке дел на сайте суда. Причина — срыв сроков разработки проекта для строительства второй очереди «Титановой долины» на Уктусе, рассказали URA.RU в пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ).

«С компанией „Геолайн Технологии“ был заключен договор на разработку проектной и рабочей документации для строительства инженерной инфраструктуры на площадке „Уктус“. Подрядчиком допущена просрочка выполнения нескольких этапов работ. В связи с чем нами были начислены пени и мы обратились в суд за их взысканием», — пояснили в «Титановой долине».

Ранее URA.RU сообщало, что на территории особой экономической зоны «Титановая долина» на Уктусе специально строит новый цех для сборки самолетов «Ладога» и «Байкал» Уральского завода гражданской авиации. На площадке ОЭЗ в Алапаевске появится завод на 1,2 тысячи рабочих мест.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Руководство особой экономической зоны «Титановая долина» подало иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием взыскать с подрядчика «Геолайн Технологии» 18,4 млн рублей. Иск опубликован в картотеке дел на сайте суда. Причина — срыв сроков разработки проекта для строительства второй очереди «Титановой долины» на Уктусе, рассказали URA.RU в пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ). «С компанией „Геолайн Технологии“ был заключен договор на разработку проектной и рабочей документации для строительства инженерной инфраструктуры на площадке „Уктус“. Подрядчиком допущена просрочка выполнения нескольких этапов работ. В связи с чем нами были начислены пени и мы обратились в суд за их взысканием», — пояснили в «Титановой долине». Ранее URA.RU сообщало, что на территории особой экономической зоны «Титановая долина» на Уктусе специально строит новый цех для сборки самолетов «Ладога» и «Байкал» Уральского завода гражданской авиации. На площадке ОЭЗ в Алапаевске появится завод на 1,2 тысячи рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...