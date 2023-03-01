«Титановая долина» требует с подрядчика 18,4 млн рублей

«Геолайн технологии» сорвали срок разработки проекта для второй очереди «Титановой долины», и теперь с них требуют пенни Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Руководство особой экономической зоны «Титановая долина» подало иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием взыскать с подрядчика «Геолайн Технологии» 18,4 млн рублей. Иск опубликован в картотеке дел на сайте суда. Причина — срыв сроков разработки проекта для строительства второй очереди «Титановой долины» на Уктусе, рассказали URA.RU в пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ).

«С компанией „Геолайн Технологии“ был заключен договор на разработку проектной и рабочей документации для строительства инженерной инфраструктуры на площадке „Уктус“. Подрядчиком допущена просрочка выполнения нескольких этапов работ. В связи с чем нами были начислены пени и мы обратились в суд за их взысканием», — пояснили в «Титановой долине».

Ранее URA.RU сообщало, что на территории особой экономической зоны «Титановая долина» на Уктусе специально строит новый цех для сборки самолетов «Ладога» и «Байкал» Уральского завода гражданской авиации. На площадке ОЭЗ в Алапаевске появится завод на 1,2 тысячи рабочих мест.