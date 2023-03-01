В ЯНАО будут судить мужчину, выкинувшего внучку сожительницы из окна

02 марта 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Ямалец выкинул ребенка из окна из-за плача Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жителя Приуральского района ЯНАО осудят за то, что он выкинул из окна двухлетнюю внучку своей сожительницы за то, что она раздражала его плачем. По информации окружного СКР, следователям удалось собрать все доказательства против мужчины. «В Приуральском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство малолетнего ребенка. По данным следствия, в ночное время 22 января 2023 года в селе Аксарка Приуральского района мужчина, 1969 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздраженный плачем двухлетнего ребенка — внучки его сожительницы, выбросил девочку из окна квартиры с высоты второго этажа на улицу», — говорится в сообщении. Отмечается, мужчина так и не смог убить ребенка. Девочке удалось выжить из-за того, что она упала в снег, который смягчил удар при падении. При этом обвиняемый выбежал на улицу и забрал девочку, вызвав скорую помощь.

Жителя Приуральского района ЯНАО осудят за то, что он выкинул из окна двухлетнюю внучку своей сожительницы за то, что она раздражала его плачем. По информации окружного СКР, следователям удалось собрать все доказательства против мужчины. «В Приуральском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство малолетнего ребенка. По данным следствия, в ночное время 22 января 2023 года в селе Аксарка Приуральского района мужчина, 1969 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздраженный плачем двухлетнего ребенка — внучки его сожительницы, выбросил девочку из окна квартиры с высоты второго этажа на улицу», — говорится в сообщении. Отмечается, мужчина так и не смог убить ребенка. Девочке удалось выжить из-за того, что она упала в снег, который смягчил удар при падении. При этом обвиняемый выбежал на улицу и забрал девочку, вызвав скорую помощь.