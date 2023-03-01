Водители тюменских маршруток объявили «войну» мамам с санками

Водители маршруток не пускают мам с колясками в автобусы и высаживают в неудобных местах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Водители тюменских маршруток перестали пускать в автобусы мам с колясками. Об этом URA.RU сообщили несколько жительниц Тюмени, столкнувшихся с бойкотом со стороны извозчиков на нескольких маршрутах города.

«Я уже который день сталкиваюсь с проблемой, что не могу уехать с ребенком в санках. Еду погулять в центр города, пропускаю штук 5-6 маршруток, потому что водитель просто игнорирует просьбу открыть заднюю дверь и впустить туда с санками. Мерзнем, стоим на остановках по часу, а то и больше», — рассказала URA.RU одна из потерпевших на правах анонимности.

По ее словам, с таким отношением она столкнулась на тюменских маршрутах №5 и №62, периодически возникают трудности и на других маршрутах. А если в автобус удается зайти, то выходить потом приходится в сугроб или посреди проезжей части. «Как будто специально останавливают так, чтобы выходить было максимально неудобно», — - пояснила тюменка URA.RU.

Еще одна жительница Тюмени столкнулась с таким же отношением на нескольких маршрутах в центре города. По ее словам, водители просто не слышат просьб и вопросов, потому что погружены в просмотр видео или звонки прямо за рулем. «От возмущения не додумалась снять на видео, но это просто кошмар какой-то, как будто человек вообще ни о чем не думает», — рассказала URA.RU тюменская мама.

Агентство направило запрос руководству компаний, занимающихся извозом на этих маршрутах, ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что водители автобусов высаживают детей за непрошедшую оплату.