В Кургане затягивается суд над бывшим пиарщиком губернатора Шумкова

В суде Кургана отложили рассмотрение дела экс-пиарщика Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд перенес слушание дела по обвинению в мошенничестве Александра Тетерина, ранее работавшего директором департамента информационной политики областного правительства. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Заседание по делу Тетерина, назначенное на 1 марта, отложено на более поздний срок», — рассказали в суде. Согласно картотеке, новое заседание состоится 6 марта.

Тетерин проходит обвиняемым по делу о мошенничестве со средствами, выделенными на проведение спортивных состязаний в 2017 году. По версии следствия, вместе с бывшим руководителем федерации футбола Евгением Рассказовым, он изготовил фиктивные отчетные документы. На основе этих документов из бюджета области были перечислены Рассказову более 447 тысяч рублей.

После того, как Рассказов скрылся от суда за границей и был объявлен в розыск, было решено разделить слушания. «Тетерин со своим защитником никак не могут выйти на прения — то судья занят, то другие обстоятельства», — резюмируют источники URA.RU из правоохранительных органов. Рассмотрение дела длится более полугода, что добавляет нервозности бывшему пиарщику Шумкова.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе суда сторона обвинения попросила арестовать счета и имущество Тетерина. Суд приобщил ходатайство прокуратуры к делу.