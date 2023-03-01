01 марта 2023

В челябинском поселке дотла выгорела квартира в многоквартирном доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, огонь, лесной пожар, окно, дом горит, село запасное
Огнеборцы потушили пожар, прежде чем он перекинулся на другие квартиры Фото:

В поселке Целинный Троицкого района Челябинской области сгорела квартира в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам (ОНДиПР).

«27 февраля в многоквартирном жилом доме на втором этаже по улице Нагорной началось возгорание. На место прибыли огнеборцы, которые оперативно потушили пожар в одной из квартир. На втором этаже спасатели обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, его госпитализировали», — сообщили в ведомстве.

Причины возгорания не известны. Другие квартиры и жильцы дома не пострадали. Будет проводится проверка по факту происшествия.

Пожарные оперативно отреагировали на сообщении о возгорании и прибыли на место
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Открытое горение обнаружили в одной из квартир двухэтажки
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Причины пожара неизвестны, они будут выясняться
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В поселке Целинный Троицкого района Челябинской области сгорела квартира в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам (ОНДиПР). «27 февраля в многоквартирном жилом доме на втором этаже по улице Нагорной началось возгорание. На место прибыли огнеборцы, которые оперативно потушили пожар в одной из квартир. На втором этаже спасатели обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, его госпитализировали», — сообщили в ведомстве. Причины возгорания не известны. Другие квартиры и жильцы дома не пострадали. Будет проводится проверка по факту происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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