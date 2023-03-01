Огнеборцы потушили пожар, прежде чем он перекинулся на другие квартиры Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Целинный Троицкого района Челябинской области сгорела квартира в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам (ОНДиПР).

«27 февраля в многоквартирном жилом доме на втором этаже по улице Нагорной началось возгорание. На место прибыли огнеборцы, которые оперативно потушили пожар в одной из квартир. На втором этаже спасатели обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, его госпитализировали», — сообщили в ведомстве.

Причины возгорания не известны. Другие квартиры и жильцы дома не пострадали. Будет проводится проверка по факту происшествия.

Пожарные оперативно отреагировали на сообщении о возгорании и прибыли на место Фото: паблик «ОНДиПР» в «ВКонтакте»

Открытое горение обнаружили в одной из квартир двухэтажки Фото: паблик «ОНДиПР» в «ВКонтакте»