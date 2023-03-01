Четверть челябинских студентов хотят зарабатывать в своем бизнесе

Четверть студентов региона хотели бы зарабатывать в бизнесе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди студентов Челябинской области чуть больше четверти, 27% студентов хотели бы зарабатывать в своем бизнесе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», вдвое меньше, 13%, ребят мечтают о карьере специалиста в сфере IT.

«На основе проведенного опроса мы составили топ предпочтений студентов региона. Больше всего молодым людям хотелось бы иметь свой бизнес (27%), работать в сфере IT (13%) или на госслужбе (8%)», — уточнили URA.RU в сервисе «Зарплата.ру».

На одной ступени с госслужбой среди предпочтений стоит финансовый сектор, чуть меньше желающих работать в образовательной сфере и продажах (по 7%). Далее в порядке убывания следуют медицина, строительство, общепит, промышленность и юридические специальности с розничной торговлей, сферы услуг, транспорта и маркетинга.

Среди респондентов 73% признались, что хотели бы работать по выбранной специальности. При этом 80% молодых не сожалеют о выборе профессии. Почти столько же, 76%, намерены в будущем получить вторую специальность.

В ходе исследования студенты в возрасте 18—24 лет делились своими зарплатными ожиданиями. Треть намерены зарабатывать на старте карьеры не менее 40 тысяч рублей, еще почти столько же — от 40 до 60 тысяч. На зарплату от 100 рублей надеется 11% опрошенных. В январе в Челябинской области выяснили, как изменяются запросы студентов в зависимости от учебного заведения, где они обучаются.