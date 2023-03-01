Источник рассказал о поведении пермской учительницы, назвавшей школьника «предателем и ублюдком»

Пермская учительница, оскорбившая школьника, и раньше «переходила на личности»

Пермская учительница прилюдно оскорбила школьника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учительница школы имени Каменского в Сылве (Пермский край) Светлана Федурина, назвавшая одного из учеников «ублюдком и предателем», вела себя подобным образом и раньше. Об этом URA.RU рассказала одна из мам учеников этой школы на условиях анонимности.

«Светлана Александровна учила меня, старшего сына, дочь, теперь в этой школится мой третий ребенок. Ее конек — переходить на личности. Если человек не нравится или он Светлане Александровне не выгоден, то я не завидую этим детям и их родителям», — призналась пермячка.

По словам женщины, когда ее сын заканчивал среднюю школу, конфликт с педагогическим составом был практически перманентный. «Это очень долгая история. Я тогда можно сказать жила в школе, защищая своих детей. В итоге сына пришлось забрать после девятого класса, а дочь все-таки доучилась до 11», — рассказала родительница. Жаловаться в департамент образования, по словам пермячки, не было смысла, так как детям бы тогда и вовсе не дали доучиться.

В беседе с URA.RU женщина предоставила сообщения от средней дочери, которая после распространения видео с грубым поведением учительницы, написала сообщения маме о том, что теперь есть доказательство того, что в школе оскорбляют учеников и зря детям не верили на слово.

Конфликт в школе произошел 22 февраля. Федурина оскорбила мальчика за опоздание на праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Одноклассники школьника сняли речь педагога на видео и опубликовали в интернете. После этого учителя отстранили от работы, а в ситуации разбираются правоохранительные органы.