В Магнитогорске пропал шестилетний мальчик

Мальчик был одет в зеленую шапку и черную куртку с синим узором (фото из архива)
В Магнитогорске (Челябинская область) с проспекта Карла Маркса пропал шестилетний мальчик. По данным поисково-спасательной организации «Альфа-Спас» ребенок ушел с адреса 2 марта.
«Мальчик шести лет 2 марта ушел с адреса проспект Карла Маркса, 196/1. Рост ребенка 120 см, глаза зеленые, волосы русые», — гласит информация в официальной группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, что ребенок был одет как на фото. В настоящее время его местонахождения неизвестно.
Всех, кто обладает какой-либо информацией просят позвонить
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