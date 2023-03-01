В Магнитогорске пропал шестилетний мальчик

02 марта 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Мальчик был одет в зеленую шапку и черную куртку с синим узором (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) с проспекта Карла Маркса пропал шестилетний мальчик. По данным поисково-спасательной организации «Альфа-Спас» ребенок ушел с адреса 2 марта. «Мальчик шести лет 2 марта ушел с адреса проспект Карла Маркса, 196/1. Рост ребенка 120 см, глаза зеленые, волосы русые», — гласит информация в официальной группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что ребенок был одет как на фото. В настоящее время его местонахождения неизвестно. Всех, кто обладает какой-либо информацией просят позвонить фото: «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

В Магнитогорске (Челябинская область) с проспекта Карла Маркса пропал шестилетний мальчик. По данным поисково-спасательной организации «Альфа-Спас» ребенок ушел с адреса 2 марта. «Мальчик шести лет 2 марта ушел с адреса проспект Карла Маркса, 196/1. Рост ребенка 120 см, глаза зеленые, волосы русые», — гласит информация в официальной группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что ребенок был одет как на фото. В настоящее время его местонахождения неизвестно.