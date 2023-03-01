01 марта 2023

В Магнитогорске пропал шестилетний мальчик

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Благоустройство парков города в зимнее время. Курган, ребенок, снег, зима, мальчик, река битевка
Мальчик был одет в зеленую шапку и черную куртку с синим узором (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) с проспекта Карла Маркса пропал шестилетний мальчик. По данным поисково-спасательной организации «Альфа-Спас» ребенок ушел с адреса 2 марта.

«Мальчик шести лет 2 марта ушел с адреса проспект Карла Маркса, 196/1. Рост ребенка 120 см, глаза зеленые, волосы русые», — гласит информация в официальной группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что ребенок был одет как на фото. В настоящее время его местонахождения неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией просят позвонить

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В Магнитогорске (Челябинская область) с проспекта Карла Маркса пропал шестилетний мальчик. По данным поисково-спасательной организации «Альфа-Спас» ребенок ушел с адреса 2 марта. «Мальчик шести лет 2 марта ушел с адреса проспект Карла Маркса, 196/1. Рост ребенка 120 см, глаза зеленые, волосы русые», — гласит информация в официальной группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что ребенок был одет как на фото. В настоящее время его местонахождения неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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