Власти вербуют свердловских школьников в военную авиацию

Онлайн-курс «Путь в авиацию» стартовал в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Онлайн-курс по профориентации школьников «Путь в авиацию» позволит приобщить подростков к профессии летчика. С таким заявлением выступил начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

«Нам важно каждому школьнику дать возможность прощупать и прочувствовать, сделать собственные какие-то выводы. Исходя из этого, определиться в дальнейшем в своем выборе. Любой путь начинается с первого маленького шага. Самое главное для ребенка, чтобы это был не формальный подход, а действительно качественное, насыщенное и яркое, чтобы задело какие-то эмоциональные волны. И вот если такое происходит, то, возможно, мы его в дальнейшем и увидим где-то именно на этих тропинках, ведущих к профессии. Несомненно, тут важно встречаться с интересными людьми, с пилотами», — сказал Карсканов на пресс-конференции в ТАСС.

В Свердловской области стартует проект «Путь в авиацию». Принять участие в нем смогут ученики 1-11-х классов. После успешного прохождения онлайн-курса 5000 школьников получат бесплатные билеты на авиационные фестивали, которые проходят на аэродроме Логиново (ДОСААФ). Там они смогут больше узнать о парашютном, авиамодельном и самолетном видах спорта.