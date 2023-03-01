01 марта 2023

В Тюмени за год резко подорожали новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Самыми дорогими считаются новые квартиры в центральной и исторической части города Фото:

Удельная цена за квадратный метр в новостройках Тюмени за прошлый год выросла на 18%. Такие данные приводят аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи».

«В январе 2023 года удельная цена показала рост на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцам и составила 110 682 рубля за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 18%», — сообщают аналитики «Этажей».

Самая высокая цена на квартиры в новостройках зафиксирована в центральной и исторической частях города. «Районы: Исторический — 215 564 руб./кв.м, далее следуют Заречный — 159 876 руб./кв.м, Драмтеатр — 133 990 руб./кв.м., Дом печати — 129 635 руб./кв.м.» — указано в исследовании риелторов. Самая низкая стоимость зафиксирована в районе МЖК: 81 333 рубля за квадратный метр.

Ранее URA.RU сообщало, что на фоне удорожания строительных материалов прогнозируется повышение стоимости квартир в новостройках. После ухода некоторых иностранных брендов застройщики вынуждены искать новых поставщиков.

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Удельная цена за квадратный метр в новостройках Тюмени за прошлый год выросла на 18%. Такие данные приводят аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». «В январе 2023 года удельная цена показала рост на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцам и составила 110 682 рубля за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 18%», — сообщают аналитики «Этажей». Самая высокая цена на квартиры в новостройках зафиксирована в центральной и исторической частях города. «Районы: Исторический — 215 564 руб./кв.м, далее следуют Заречный — 159 876 руб./кв.м, Драмтеатр — 133 990 руб./кв.м., Дом печати — 129 635 руб./кв.м.» — указано в исследовании риелторов. Самая низкая стоимость зафиксирована в районе МЖК: 81 333 рубля за квадратный метр. Ранее URA.RU сообщало, что на фоне удорожания строительных материалов прогнозируется повышение стоимости квартир в новостройках. После ухода некоторых иностранных брендов застройщики вынуждены искать новых поставщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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