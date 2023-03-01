В Тюмени за год резко подорожали новостройки

02 марта 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Самыми дорогими считаются новые квартиры в центральной и исторической части города Фото: Денис Моргунов © URA.RU Удельная цена за квадратный метр в новостройках Тюмени за прошлый год выросла на 18%. Такие данные приводят аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». «В январе 2023 года удельная цена показала рост на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцам и составила 110 682 рубля за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 18%», — сообщают аналитики «Этажей». Самая высокая цена на квартиры в новостройках зафиксирована в центральной и исторической частях города. «Районы: Исторический — 215 564 руб./кв.м, далее следуют Заречный — 159 876 руб./кв.м, Драмтеатр — 133 990 руб./кв.м., Дом печати — 129 635 руб./кв.м.» — указано в исследовании риелторов. Самая низкая стоимость зафиксирована в районе МЖК: 81 333 рубля за квадратный метр. Ранее URA.RU сообщало, что на фоне удорожания строительных материалов прогнозируется повышение стоимости квартир в новостройках. После ухода некоторых иностранных брендов застройщики вынуждены искать новых поставщиков.

Удельная цена за квадратный метр в новостройках Тюмени за прошлый год выросла на 18%. Такие данные приводят аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». «В январе 2023 года удельная цена показала рост на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцам и составила 110 682 рубля за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 18%», — сообщают аналитики «Этажей». Самая высокая цена на квартиры в новостройках зафиксирована в центральной и исторической частях города. «Районы: Исторический — 215 564 руб./кв.м, далее следуют Заречный — 159 876 руб./кв.м, Драмтеатр — 133 990 руб./кв.м., Дом печати — 129 635 руб./кв.м.» — указано в исследовании риелторов. Самая низкая стоимость зафиксирована в районе МЖК: 81 333 рубля за квадратный метр. Ранее URA.RU сообщало, что на фоне удорожания строительных материалов прогнозируется повышение стоимости квартир в новостройках. После ухода некоторых иностранных брендов застройщики вынуждены искать новых поставщиков.