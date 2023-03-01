В Ленинском районе Челябинска у озера Смолино, рядом с ДК ЧТПЗ, построят новый одноэтажный центр реабилитации площадью более двух тысяч метров. Цена строительства — 170 млн рублей. О новом центре на публичных слушаниях 2 марта рассказала заместитель директора по административным вопросам клиники «Вся медицина» Юлия Крапивина.
«В Ленинском районе по улице Новороссийской, 85 появится центр реабилитации. Пациенты здесь будут восстанавливаться после травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата и соматических заболеваний. Он также будет открыт и для людей, которые нуждаются в работе над собой под присмотром специалистов. Стоимость объекта — около 170 миллионов рублей», — рассказала Крапивина.
Проект центра реабилитации уже прошел экспертизу и согласование с владельцами сетей. Облик здания одобрен главным архитектором города.
В центре будут размещены все медицинские технологии в области реабилитации. Это залы групповых программ, роботизированные помещения со сложным оборудованием механотерапии и с биологической обратной связью. Также запланирован большой водный объект для всех ЛФК в воде с оборудованием. Кроме того, в здании будут массажные кабинеты с физиотерапией, криокапсула, кабинеты приема и процедурные кабинеты. Площадь самого объекта составит 2284 квадратных метра.
Аналогичный центр под названием «Парк здоровья клиники «Вся медицина» уже работает на АМЗ
В Ленинском районе Челябинска у озера Смолино, рядом с ДК ЧТПЗ, построят новый одноэтажный центр реабилитации площадью более двух тысяч метров. Цена строительства — 170 млн рублей. О новом центре на публичных слушаниях 2 марта рассказала заместитель директора по административным вопросам клиники «Вся медицина» Юлия Крапивина. «В Ленинском районе по улице Новороссийской, 85 появится центр реабилитации. Пациенты здесь будут восстанавливаться после травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата и соматических заболеваний. Он также будет открыт и для людей, которые нуждаются в работе над собой под присмотром специалистов. Стоимость объекта — около 170 миллионов рублей», — рассказала Крапивина. Проект центра реабилитации уже прошел экспертизу и согласование с владельцами сетей. Облик здания одобрен главным архитектором города. В центре будут размещены все медицинские технологии в области реабилитации. Это залы групповых программ, роботизированные помещения со сложным оборудованием механотерапии и с биологической обратной связью. Также запланирован большой водный объект для всех ЛФК в воде с оборудованием. Кроме того, в здании будут массажные кабинеты с физиотерапией, криокапсула, кабинеты приема и процедурные кабинеты. Площадь самого объекта составит 2284 квадратных метра.