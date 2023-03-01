01 марта 2023

Челябинский депутат Госдумы заступилась за певца Шамана. Фото

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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова с коллегами по Госдуме заступилась за певца Шамана Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заступилась за российского певца Шамана, которого один из жителей Тулы обвинил в разжигании межнациональной розни. Парламентарий с коллегами написала письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой найти этого жителя и наказать за ложный донос.

«В связи с тем, что данная провокация жителя Тулы вызвана откровенной русофобией и сознательно направлена на разжигание межнациональной розни, просим Вас рассмотреть возможность привлечения его к ответственности. Более того, мы считаем, что в данном случае имеет место факт ложного доноса», — написали депутаты в письме, опубликованном в telegram-канале Лантратовой.

Также в письме депутаты отмечают широкий общественный резонанс, вызванный данной историей. По их мнению, сотрудникам правоохранительных органов было достаточно послушать песни исполнителя, чтобы отказать в возбуждении дела. «Видимо, у тульских полицейских слишком много служебного времени, которое можно потратить на разбор провокационного заявления вместо борьбы с преступностью», — подытожили в письме депутаты.

Ранее общественность раскритиковала певца за неподобающий жест на одном из концертов. После куплета одной из песен исполнитель засунул микрофон себе в штаны. Зрители восприняли этот жест как оскорбление.

Яна Лантратова опубликовала текст письма в социальных сетях
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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заступилась за российского певца Шамана, которого один из жителей Тулы обвинил в разжигании межнациональной розни. Парламентарий с коллегами написала письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой найти этого жителя и наказать за ложный донос. «В связи с тем, что данная провокация жителя Тулы вызвана откровенной русофобией и сознательно направлена на разжигание межнациональной розни, просим Вас рассмотреть возможность привлечения его к ответственности. Более того, мы считаем, что в данном случае имеет место факт ложного доноса», — написали депутаты в письме, опубликованном в telegram-канале Лантратовой. Также в письме депутаты отмечают широкий общественный резонанс, вызванный данной историей. По их мнению, сотрудникам правоохранительных органов было достаточно послушать песни исполнителя, чтобы отказать в возбуждении дела. «Видимо, у тульских полицейских слишком много служебного времени, которое можно потратить на разбор провокационного заявления вместо борьбы с преступностью», — подытожили в письме депутаты. Ранее общественность раскритиковала певца за неподобающий жест на одном из концертов. После куплета одной из песен исполнитель засунул микрофон себе в штаны. Зрители восприняли этот жест как оскорбление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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