Челябинский депутат Госдумы заступилась за певца Шамана. Фото

02 марта 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова с коллегами по Госдуме заступилась за певца Шамана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заступилась за российского певца Шамана, которого один из жителей Тулы обвинил в разжигании межнациональной розни. Парламентарий с коллегами написала письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой найти этого жителя и наказать за ложный донос. «В связи с тем, что данная провокация жителя Тулы вызвана откровенной русофобией и сознательно направлена на разжигание межнациональной розни, просим Вас рассмотреть возможность привлечения его к ответственности. Более того, мы считаем, что в данном случае имеет место факт ложного доноса», — написали депутаты в письме, опубликованном в telegram-канале Лантратовой. Также в письме депутаты отмечают широкий общественный резонанс, вызванный данной историей. По их мнению, сотрудникам правоохранительных органов было достаточно послушать песни исполнителя, чтобы отказать в возбуждении дела. «Видимо, у тульских полицейских слишком много служебного времени, которое можно потратить на разбор провокационного заявления вместо борьбы с преступностью», — подытожили в письме депутаты. Ранее общественность раскритиковала певца за неподобающий жест на одном из концертов. После куплета одной из песен исполнитель засунул микрофон себе в штаны. Зрители восприняли этот жест как оскорбление. Яна Лантратова опубликовала текст письма в социальных сетях Фото: telegram-канал Яны Лантратовой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заступилась за российского певца Шамана, которого один из жителей Тулы обвинил в разжигании межнациональной розни. Парламентарий с коллегами написала письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой найти этого жителя и наказать за ложный донос. «В связи с тем, что данная провокация жителя Тулы вызвана откровенной русофобией и сознательно направлена на разжигание межнациональной розни, просим Вас рассмотреть возможность привлечения его к ответственности. Более того, мы считаем, что в данном случае имеет место факт ложного доноса», — написали депутаты в письме, опубликованном в telegram-канале Лантратовой. Также в письме депутаты отмечают широкий общественный резонанс, вызванный данной историей. По их мнению, сотрудникам правоохранительных органов было достаточно послушать песни исполнителя, чтобы отказать в возбуждении дела. «Видимо, у тульских полицейских слишком много служебного времени, которое можно потратить на разбор провокационного заявления вместо борьбы с преступностью», — подытожили в письме депутаты. Ранее общественность раскритиковала певца за неподобающий жест на одном из концертов. После куплета одной из песен исполнитель засунул микрофон себе в штаны. Зрители восприняли этот жест как оскорбление.