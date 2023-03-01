В пермских политэлитах назвали нового претендента на пост ректора ПГНИУ

В числе претендентов на пост ректора ПГНИУ в пермских полиэлитах называют Татьяну Миролюбову

02 марта 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Татьяна Миролюбова отрицает намерение бороться за пост ректора Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Бывший председатель комитета Пермского заксобрания по промышленной политике, декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова может претендовать на пост ректора университета. Об этом рассказывают источники URA.RU в политэлитах региона. Врио ректора Игорь Германов, по их мнению, является, скорее, временной фигурой, перед которой стоит задача ревизии наследства бывшего руководителя вуза Дмитрия Красильникова. «Татьяна Миролюбова давно уже претендует на пост ректора. Германов сейчас „зачистит“ команду, сформирует новый ректорат, а после на авансцену выйдет другой руководитель вуза, „весь в белом“. И такой фигурой вполне может стать Татьяна Миролюбова», — говорят инсайдеры. Они добавляют, что отношения с главой Минэка РФ Максимом Решетниковым, который, как считается, курирует вуз, у нее всегда были ровными, а человек она системный. Татьяна Миролюбова заявила URA.RU, что у нее нет намерений бороться за пост ректора. По уставу университета, ректора назначает Минобрнауки РФ на основании предложений наблюдательного совета вуза. Перемены в руководстве ПГНИУ произошли в январе 2021 года.

Бывший председатель комитета Пермского заксобрания по промышленной политике, декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова может претендовать на пост ректора университета. Об этом рассказывают источники URA.RU в политэлитах региона. Врио ректора Игорь Германов, по их мнению, является, скорее, временной фигурой, перед которой стоит задача ревизии наследства бывшего руководителя вуза Дмитрия Красильникова. «Татьяна Миролюбова давно уже претендует на пост ректора. Германов сейчас „зачистит“ команду, сформирует новый ректорат, а после на авансцену выйдет другой руководитель вуза, „весь в белом“. И такой фигурой вполне может стать Татьяна Миролюбова», — говорят инсайдеры. Они добавляют, что отношения с главой Минэка РФ Максимом Решетниковым, который, как считается, курирует вуз, у нее всегда были ровными, а человек она системный. Татьяна Миролюбова заявила URA.RU, что у нее нет намерений бороться за пост ректора. По уставу университета, ректора назначает Минобрнауки РФ на основании предложений наблюдательного совета вуза. Перемены в руководстве ПГНИУ произошли в январе 2021 года.