Челябинский суд ограничил в правах родителей девочки-живодерки

Областной суд ограничил в правах родителей школьницы-живодерки Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский областной суд ограничил в правах родителей 14-летней живодерки, которая расчленила котенка и сбросила собаку с балкона многоэтажки. Эту информацию URA.RU подтвердили в прокуратуре региона.

«Суд рассмотрел жалобу и апелляционное представление прокурора района. Родителей девочки в правах ограничили», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Ранее управление социальной защиты Калининского района обратилось с иском в Калининский райсуд об ограничении родительских прав матери. Суд в иске отказал, и была подана апелляция в облсуд, к делу подключилась прокуратура. С апреля 2022 года девочка находится в реабилитационном центре. Ограничения были необходимы из-за того, что мать выступала против лечения ребенка, пытаясь забрать ее из учреждения.

Тринадцатилетняя девочка находила на сайтах объявлений животных и издевалась над ними. Так, она буквально разорвала живого котенка осенью 2021 года, а в апреле 2022 года сбросила с 20-го этажа собаку. Уголовная ответственность за жесткое обращение с животными наступает с 16 лет. Родители принимать какие-либо меры помощи дочери в связи с отклонениями в ее поведении отказались. После этого девочку изъяли из семьи и поместили в психиатрическую больницу.