В Тюмени задержали двоих мужчин, которых обвиняют в заказном поджоге магазина на Червишевском тракте. Об этом на своем сайте сообщает УМВД России по Тюменской области.
«В дежурную часть полиции Тюменского района поступило заявление о поджоге. Гражданин заявил, что неизвестные попытались сжечь его продовольственный магазин. Пожар ликвидировали местные жители, заметившие дым. В результате поджога повреждены часть товара, оконный блок, стеллаж и электрический чайник. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленников задержали благодаря уликам, найденным на месте поджога. Мужчины пояснили, что поджог им заказал третий житель Тюмени. Его сейчас разыскивают. Мотивом преступления мог стать старый спор между потерпевшим и предполагаемым заказчиком поджога.
Ранее URA.RU рассказало, что в декабре 2022 года полиция задержала серийного поджигателя. Пироман пытался сжечь три машины за одну ночь.
В Тюмени задержали двоих мужчин, которых обвиняют в заказном поджоге магазина на Червишевском тракте. Об этом на своем сайте сообщает УМВД России по Тюменской области. «В дежурную часть полиции Тюменского района поступило заявление о поджоге. Гражданин заявил, что неизвестные попытались сжечь его продовольственный магазин. Пожар ликвидировали местные жители, заметившие дым. В результате поджога повреждены часть товара, оконный блок, стеллаж и электрический чайник. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Злоумышленников задержали благодаря уликам, найденным на месте поджога. Мужчины пояснили, что поджог им заказал третий житель Тюмени. Его сейчас разыскивают. Мотивом преступления мог стать старый спор между потерпевшим и предполагаемым заказчиком поджога. Ранее URA.RU рассказало, что в декабре 2022 года полиция задержала серийного поджигателя. Пироман пытался сжечь три машины за одну ночь.