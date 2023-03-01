Тюменец поквитался за старые обиды, заказав поджог магазина за 10 тысяч рублей. Фото

Двух жителей Тюмени обвиняют в поджоге магазина, совершенном за 10 тысяч рублей по заказу

02 марта 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Для совершения поджога тюменец нанял двух ранее судимых мужчин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени задержали двоих мужчин, которых обвиняют в заказном поджоге магазина на Червишевском тракте. Об этом на своем сайте сообщает УМВД России по Тюменской области. «В дежурную часть полиции Тюменского района поступило заявление о поджоге. Гражданин заявил, что неизвестные попытались сжечь его продовольственный магазин. Пожар ликвидировали местные жители, заметившие дым. В результате поджога повреждены часть товара, оконный блок, стеллаж и электрический чайник. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Злоумышленников задержали благодаря уликам, найденным на месте поджога. Мужчины пояснили, что поджог им заказал третий житель Тюмени. Его сейчас разыскивают. Мотивом преступления мог стать старый спор между потерпевшим и предполагаемым заказчиком поджога. Ранее URA.RU рассказало, что в декабре 2022 года полиция задержала серийного поджигателя. Пироман пытался сжечь три машины за одну ночь. Фото УМВД России по Тюменской области

В Тюмени задержали двоих мужчин, которых обвиняют в заказном поджоге магазина на Червишевском тракте. Об этом на своем сайте сообщает УМВД России по Тюменской области. «В дежурную часть полиции Тюменского района поступило заявление о поджоге. Гражданин заявил, что неизвестные попытались сжечь его продовольственный магазин. Пожар ликвидировали местные жители, заметившие дым. В результате поджога повреждены часть товара, оконный блок, стеллаж и электрический чайник. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Злоумышленников задержали благодаря уликам, найденным на месте поджога. Мужчины пояснили, что поджог им заказал третий житель Тюмени. Его сейчас разыскивают. Мотивом преступления мог стать старый спор между потерпевшим и предполагаемым заказчиком поджога. Ранее URA.RU рассказало, что в декабре 2022 года полиция задержала серийного поджигателя. Пироман пытался сжечь три машины за одну ночь.