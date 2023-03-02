Сотрудники челябинского УФСБ прервали наркотрафик в другие регионы

Сотрудники УФСБ задержали иностранца за попытку сбыта свыше 6,5 килограммов героина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону задержали иностранца, входящего в состав организованной преступной группировки (ОПГ), которая распространяла наркотики на территории РФ. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, у иностранца обнаружили более шести с половиной килограммов героина.

«Иностранец намеревался сбыть героин на территории региона. После чего, наверняка, отправился бы в другой. Сотрудники УФСБ накрыли „барыгу“ в Красноармейском районе области», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в отношении члена ОПГ следствием УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Санкции данной статьи подразумевают лишение свободы на срок до 20 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там подтвердили факт задержания иностранца, от дальнейших комментариев отказались.