Сотрудники челябинского УФСБ прервали наркотрафик в другие регионы

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники УФСБ задержали иностранца за попытку сбыта свыше 6,5 килограммов героина Фото:

В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону задержали иностранца, входящего в состав организованной преступной группировки (ОПГ), которая распространяла наркотики на территории РФ. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, у иностранца обнаружили более шести с половиной килограммов героина.

«Иностранец намеревался сбыть героин на территории региона. После чего, наверняка, отправился бы в другой. Сотрудники УФСБ накрыли „барыгу“ в Красноармейском районе области», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в отношении члена ОПГ следствием УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Санкции данной статьи подразумевают лишение свободы на срок до 20 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там подтвердили факт задержания иностранца, от дальнейших комментариев отказались.

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В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону задержали иностранца, входящего в состав организованной преступной группировки (ОПГ), которая распространяла наркотики на территории РФ. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, у иностранца обнаружили более шести с половиной килограммов героина. «Иностранец намеревался сбыть героин на территории региона. После чего, наверняка, отправился бы в другой. Сотрудники УФСБ накрыли „барыгу“ в Красноармейском районе области», — рассказал источник. По данным URA.RU, в отношении члена ОПГ следствием УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Санкции данной статьи подразумевают лишение свободы на срок до 20 лет. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там подтвердили факт задержания иностранца, от дальнейших комментариев отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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