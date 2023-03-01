В ЯНАО будут изготавливать сладости из северной ягоды

Жительница ЯНАО запустит производство сладостей из ямальских ягод. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Ягодный мармелад, пастила и варенье: в Мужах появится „Кедровая кладовая“. Выпуск сладостей из северных ягод планирует наладить Анна Брусницына. Предпринимательница уже получила грант на развитие собственного дела от муниципалитета», — рассказали в правительстве.
Предпринимательница также планирует запустить в работу небольшой цех. Таким образом расширится ассортимент сувениров, в который входят чай и декоративные подушки, наполненные пушицей, хвоей, кедровыми орехами.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО начнут изготавливать чай из северных ягод. Жительница округа выпускает больше 50 видов чая. Ягоды для напитка собирают в ямальской тундре.
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