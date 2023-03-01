01 марта 2023

В ЯНАО будут изготавливать сладости из северной ягоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок. Курган, продукты, мед, рынок
В планах у северянки запустить мини-цех и расширить линейку «Сувениры Двуобья» Фото:

Жительница ЯНАО запустит производство сладостей из ямальских ягод. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Ягодный мармелад, пастила и варенье: в Мужах появится „Кедровая кладовая“. Выпуск сладостей из северных ягод планирует наладить Анна Брусницына. Предпринимательница уже получила грант на развитие собственного дела от муниципалитета», — рассказали в правительстве.

Предпринимательница также планирует запустить в работу небольшой цех. Таким образом расширится ассортимент сувениров, в который входят чай и декоративные подушки, наполненные пушицей, хвоей, кедровыми орехами.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО начнут изготавливать чай из северных ягод. Жительница округа выпускает больше 50 видов чая. Ягоды для напитка собирают в ямальской тундре.

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Жительница ЯНАО запустит производство сладостей из ямальских ягод. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Ягодный мармелад, пастила и варенье: в Мужах появится „Кедровая кладовая“. Выпуск сладостей из северных ягод планирует наладить Анна Брусницына. Предпринимательница уже получила грант на развитие собственного дела от муниципалитета», — рассказали в правительстве. Предпринимательница также планирует запустить в работу небольшой цех. Таким образом расширится ассортимент сувениров, в который входят чай и декоративные подушки, наполненные пушицей, хвоей, кедровыми орехами. Ранее сообщалось, что в ЯНАО начнут изготавливать чай из северных ягод. Жительница округа выпускает больше 50 видов чая. Ягоды для напитка собирают в ямальской тундре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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