Автомобилисты встали в пробку под Екатеринбургом. Видео

02 марта 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

На въезде в Екатеринбург образовалась пробка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Движение на выезде из поселка Косулино по Тюменскому тракту под Екатеринбургом затруднено. Об этом URA.RU сообщают читатели. «Выезд из поселка как будто закрыли. На дороге скопилось большое количество фур, никто не может проехать в сторону Екатеринбурга», — рассказал собеседник. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробка из автомобилей образовалась на ЕКАД от Тюменского тракта до улицы Владимира Высоцкого. В ГИБДД по Свердловской области в беседе с URA.RU ответили, что не вводили никаких ограничений. В ГИБДД по Екатеринбургу пообещали уточнить, ведется ли ручное регулирование инспекторами на этом участке.

Движение на выезде из поселка Косулино по Тюменскому тракту под Екатеринбургом затруднено. Об этом URA.RU сообщают читатели. «Выезд из поселка как будто закрыли. На дороге скопилось большое количество фур, никто не может проехать в сторону Екатеринбурга», — рассказал собеседник. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробка из автомобилей образовалась на ЕКАД от Тюменского тракта до улицы Владимира Высоцкого. В ГИБДД по Свердловской области в беседе с URA.RU ответили, что не вводили никаких ограничений. В ГИБДД по Екатеринбургу пообещали уточнить, ведется ли ручное регулирование инспекторами на этом участке.