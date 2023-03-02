Участник СВО стал начальником в мэрии Екатеринбурга по установке из Кремля

02 марта 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Артему Николаеву 27 лет, в зоне СВО он пробыл четыре месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургской власти устанавливается тренд на продвижение участников спецоперации РФ на Украине. Следуя негласной установке из Кремля, мэр Алексей Орлов назначил куратором молодежной политики Артема Николаева — члена координационного совета «Молодой Гвардии Единой России». С ноября по февраль он находился в составе одного из добровольческих подразделений ВС РФ. «Николаев вступит в должность главы управления молодежной политики с 6 марта», — рассказал источник URA.RU в горадминистрации. Сам Николаев подтвердил назначение, но за более развернутым комментарием попросил обратиться позднее. До отправки на СВО Николаев два месяца проработал в статусе координатора «Единой России» по Екатеринбургу (не путать с созвучной, но более высокой должностью вице-спикера заксо Михаила Клименко). В 2016—2022 годах Николаев возглавлял свердловское отделение МГЕР, в федеральное руководство организации он входит с 2019 года. Известно, что администрация Екатеринбурга намерена поддержать и другого участника спецоперации. В предварительные промэрские списки на выборах в гордуму включен действующий депутат Тимофей Жуков («Единая Россия»), уехавший на фронт в декабре, несмотря на то что Жукова относят к команде совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова, участие которой в выборах Орлов хочет минимизировать. Возвращение Жукова из зоны боевых действий ожидается весной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургской власти устанавливается тренд на продвижение участников спецоперации РФ на Украине. Следуя негласной установке из Кремля, мэр Алексей Орлов назначил куратором молодежной политики Артема Николаева — члена координационного совета «Молодой Гвардии Единой России». С ноября по февраль он находился в составе одного из добровольческих подразделений ВС РФ. «Николаев вступит в должность главы управления молодежной политики с 6 марта», — рассказал источник URA.RU в горадминистрации. Сам Николаев подтвердил назначение, но за более развернутым комментарием попросил обратиться позднее. До отправки на СВО Николаев два месяца проработал в статусе координатора «Единой России» по Екатеринбургу (не путать с созвучной, но более высокой должностью вице-спикера заксо Михаила Клименко). В 2016—2022 годах Николаев возглавлял свердловское отделение МГЕР, в федеральное руководство организации он входит с 2019 года. Известно, что администрация Екатеринбурга намерена поддержать и другого участника спецоперации. В предварительные промэрские списки на выборах в гордуму включен действующий депутат Тимофей Жуков («Единая Россия»), уехавший на фронт в декабре, несмотря на то что Жукова относят к команде совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова, участие которой в выборах Орлов хочет минимизировать. Возвращение Жукова из зоны боевых действий ожидается весной.