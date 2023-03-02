Задержанный за подготовку теракта свердловчанин готовил коктейли Молотова. Видео

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Мужчину, готовившего теракт в Новоуральске, заключили под стражу Фото:

Задержанный в Новоуральске (Свердловская область) за подготовку теракта местный житель планировал поджечь военкомат, кинув в него коктейль Молотова. Горючую смесь мужчина сделал сам, рассказали URA.RU в УФСБ по Свердловской области.

«Приехал поджигать военкомат горючей смесью. [Планировал] кинуть бутылку с коктейлем Молотова в окно. Коктейль изготавливал сам, вину осознаю», — рассказал задержанный на видео, опубликованном ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 30 — ч.2 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»). Он заключен под стражу.

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Задержанный в Новоуральске (Свердловская область) за подготовку теракта местный житель планировал поджечь военкомат, кинув в него коктейль Молотова. Горючую смесь мужчина сделал сам, рассказали URA.RU в УФСБ по Свердловской области. «Приехал поджигать военкомат горючей смесью. [Планировал] кинуть бутылку с коктейлем Молотова в окно. Коктейль изготавливал сам, вину осознаю», — рассказал задержанный на видео, опубликованном ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 30 — ч.2 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»). Он заключен под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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