Мужчину, готовившего теракт в Новоуральске, заключили под стражу
Задержанный в Новоуральске (Свердловская область) за подготовку теракта местный житель планировал поджечь военкомат, кинув в него коктейль Молотова. Горючую смесь мужчина сделал сам, рассказали URA.RU в УФСБ по Свердловской области.
«Приехал поджигать военкомат горючей смесью. [Планировал] кинуть бутылку с коктейлем Молотова в окно. Коктейль изготавливал сам, вину осознаю», — рассказал задержанный на видео, опубликованном ФСБ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 30 — ч.2 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»). Он заключен под стражу.
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