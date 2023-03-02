В совете при Путине намерены ввести единый экзамен для выпускников всех вузов страны

Члены Совета при президенте РФ предложили ввести обязательный экзамен по русскому языку для выпускников вузов. Об этом сообщил руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.
«Особое внимание в рамках реализации закона будет уделено вопросам подготовки педагогических кадров, преподавателей высшей школы в части русского языка. Члены совета также выступали с предложением ввести выпускной экзамен по русскому языку во всех вузах страны», — сказал Константин Деревянко «
По его словам, совет не поддерживает решение Министерства науки РФ об отмене обязательного экзамена по русскому языку для поступающих в инженерные вузы. Деревянко отметил, что в школы будут внедрены учебные словари, содержащие языковые нормы.
Для учащихся начальной школы словари предоставят в печатном виде, ученики средне-старшей школы смогут пользоваться цифровыми ресурсами. Цифровая база уже находится в разработке и будет пополняться новой лексикой в сфере IT, рекламы и других. Процедура экспертизы словарей начнется в ближайшие месяцы.
Ранее президент России Владимир Путин поручил уменьшить использование слов иностранного происхождения. Указ о внесение поправок в документ «Основы государственной культурной политики» уже подписан.
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