02 марта 2023
01 марта 2023

Сотрудника мэрии в ЯНАО наказали из-за отказа предоставить адвокату информацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, заседание
Сотрудник мэрии Муравленко обязан оплатить штраф Фото:

Сотрудника мэрии в Муравленко (ЯНАО) наказали из-за отказа в предоставлении необходимой адвокату информации. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Судом начальник управления муниципального имущества администрации города привлечен к административной ответственности, с назначением наказаний в виде штрафов в размере 20 тысяч рублей» — сообщается на сайте ведомства. Мэру администрации внесено представление об устранении нарушений.

Отмечается, что сотрудник отказал в предоставлении данных по четырем запросам. Прокуратура взяла на контроль отправление ответов.

Ранее в мэрии Надымского района восемь должностных лиц привлекли к ответственности за неисполнение требований антикоррупционного законодательства. Отмечается, что сотрудники во главе с замглавы администрации допустили отсутствие в перечне документов необходимой информации.

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Сотрудника мэрии в Муравленко (ЯНАО) наказали из-за отказа в предоставлении необходимой адвокату информации. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Судом начальник управления муниципального имущества администрации города привлечен к административной ответственности, с назначением наказаний в виде штрафов в размере 20 тысяч рублей» — сообщается на сайте ведомства. Мэру администрации внесено представление об устранении нарушений. Отмечается, что сотрудник отказал в предоставлении данных по четырем запросам. Прокуратура взяла на контроль отправление ответов. Ранее в мэрии Надымского района восемь должностных лиц привлекли к ответственности за неисполнение требований антикоррупционного законодательства. Отмечается, что сотрудники во главе с замглавы администрации допустили отсутствие в перечне документов необходимой информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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