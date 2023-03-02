Сотрудника мэрии в ЯНАО наказали из-за отказа предоставить адвокату информацию

Сотрудника мэрии в Муравленко (ЯНАО) наказали из-за отказа в предоставлении необходимой адвокату информации. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
«Судом начальник управления муниципального имущества администрации города привлечен к административной ответственности, с назначением наказаний в виде штрафов в размере 20 тысяч рублей» — сообщается на сайте ведомства. Мэру администрации внесено представление об устранении нарушений.
Отмечается, что сотрудник отказал в предоставлении данных по четырем запросам. Прокуратура взяла на контроль отправление ответов.
Ранее в мэрии Надымского района восемь должностных лиц привлекли к ответственности за неисполнение требований антикоррупционного законодательства. Отмечается, что сотрудники во главе с замглавы администрации допустили отсутствие в перечне документов необходимой информации.
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