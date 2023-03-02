02 марта 2023

Инженер курганского завода, выпускающего БМП, победил на конкурсе военной техники

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Парад Победы. Курган, площадь ленина, бмп 3, день победы
Разработку курганского инженера для военной техники оценили на всероссийском конкурсе Фото:

Инженер-программист Курганского машиностроительного завода, выпускающего военные машины БМП, стал победителем конкурса за разработки в сфере военной техники. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного предприятия

«Ведущий инженер-программист отдела систем автоматизированного проектирования работ АО «СКБМ» стал победителем Всероссийского конкурса «Инженеры России — 2022» в номинации «Техника военного и специального назначения (Научно-техническое обеспечение)», — сообщили в telegram-канале предприятия. Курганский инженер внедрил новые информационные технологии при производстве военных машин.

Разработка сотрудника КМЗ позволила «создавать новые формы разработки вооружения, военной и специальной техники». Инженер придумал создать цифровой двойник объекта, что ускорило разработку проекта.

Ранее URA.RU сообщало, что конструктор КМЗ заявил о способности техники БМП бороться с танками НАТО. Вывод был сделан из-за наличия в составе машины противотанковых ракет.

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Инженер-программист Курганского машиностроительного завода, выпускающего военные машины БМП, стал победителем конкурса за разработки в сфере военной техники. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного предприятия «Ведущий инженер-программист отдела систем автоматизированного проектирования работ АО «СКБМ» стал победителем Всероссийского конкурса «Инженеры России — 2022» в номинации «Техника военного и специального назначения (Научно-техническое обеспечение)», — сообщили в telegram-канале предприятия. Курганский инженер внедрил новые информационные технологии при производстве военных машин. Разработка сотрудника КМЗ позволила «создавать новые формы разработки вооружения, военной и специальной техники». Инженер придумал создать цифровой двойник объекта, что ускорило разработку проекта. Ранее URA.RU сообщало, что конструктор КМЗ заявил о способности техники БМП бороться с танками НАТО. Вывод был сделан из-за наличия в составе машины противотанковых ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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