Инженер курганского завода, выпускающего БМП, победил на конкурсе военной техники

Разработку курганского инженера для военной техники оценили на всероссийском конкурсе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инженер-программист Курганского машиностроительного завода, выпускающего военные машины БМП, стал победителем конкурса за разработки в сфере военной техники. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного предприятия

«Ведущий инженер-программист отдела систем автоматизированного проектирования работ АО «СКБМ» стал победителем Всероссийского конкурса «Инженеры России — 2022» в номинации «Техника военного и специального назначения (Научно-техническое обеспечение)», — сообщили в telegram-канале предприятия. Курганский инженер внедрил новые информационные технологии при производстве военных машин.

Разработка сотрудника КМЗ позволила «создавать новые формы разработки вооружения, военной и специальной техники». Инженер придумал создать цифровой двойник объекта, что ускорило разработку проекта.

Ранее URA.RU сообщало, что конструктор КМЗ заявил о способности техники БМП бороться с танками НАТО. Вывод был сделан из-за наличия в составе машины противотанковых ракет.