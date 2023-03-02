02 марта 2023

Екатеринбуржцы стали реже покупать автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы стали более прагматичными в своих покупках Фото:

Екатеринбуржцы стали более прагматичными и реже покупают автомобили и бытовую технику. Об этом заявил на брифинге начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU.

«Екатеринбуржцы стали реже делать спонтанные покупки, возможно, это способствует развитию интернет-магазинов. Подход стал более прагматичным. Снизилось потребление автомобилей и крупной бытовой техники», — сказал Прядеин.

Он добавил, что самому городу необходимости экономить нет. «Бюджет работает в штатном режиме, экономить на каких-то статьях не планируем», — уточнил чиновник.

Также на брифинге озвучили среднюю зарплату екатеринбуржцев. По словам Прядеина, люди, занятые в средних и крупных организациях, получают около 72 тысяч рублей.

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Екатеринбуржцы стали более прагматичными и реже покупают автомобили и бытовую технику. Об этом заявил на брифинге начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбуржцы стали реже делать спонтанные покупки, возможно, это способствует развитию интернет-магазинов. Подход стал более прагматичным. Снизилось потребление автомобилей и крупной бытовой техники», — сказал Прядеин. Он добавил, что самому городу необходимости экономить нет. «Бюджет работает в штатном режиме, экономить на каких-то статьях не планируем», — уточнил чиновник. Также на брифинге озвучили среднюю зарплату екатеринбуржцев. По словам Прядеина, люди, занятые в средних и крупных организациях, получают около 72 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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