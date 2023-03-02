Екатеринбуржцы стали реже покупать автомобили

Екатеринбуржцы стали более прагматичными и реже покупают автомобили и бытовую технику. Об этом заявил на брифинге начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU.
«Екатеринбуржцы стали реже делать спонтанные покупки, возможно, это способствует развитию интернет-магазинов. Подход стал более прагматичным. Снизилось потребление автомобилей и крупной бытовой техники», — сказал Прядеин.
Он добавил, что самому городу необходимости экономить нет. «Бюджет работает в штатном режиме, экономить на каких-то статьях не планируем», — уточнил чиновник.
Также на брифинге озвучили среднюю зарплату екатеринбуржцев. По словам Прядеина, люди, занятые в средних и крупных организациях, получают около 72 тысяч рублей.
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