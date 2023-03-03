Якушев передал награду от Путина семье свердловчанина, спасшего дивизион от огня ВСУ. Фото

03 марта 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев передал «Золотую Звезду» родным погибшего офицера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев передал Звезду Героя России родным екатеринбуржца Ивана Марина, который погиб на Украине, выводя свой дивизион из-под огня противника. Представитель главы государства отметил подвиг капитана и пожелал стойкости его жене, сыну и родителям, передает корреспондент URA.RU. «Он погиб совсем молодым — 31 год. Вывел сослуживцев из-под огня противника под Волновахой. Подвиг, который совершил ваш сын, муж и отец, лишил вас самого близкого и дорогого человека. Но я уверен: он не мог поступить иначе. Как истинный командир, он до последнего бился за своих подчиненных. Принял удар на себя, героически защитив сослуживцев. Для меня большая честь передать Звезду Героя России вам, его семье», — обратился Якушев к родным Марина. Новость по теме Капитан из Екатеринбурга погиб, выводя дивизион из-под огня. Фото Согласно материалам наградного дела, дивизион под командованием свердловчанина в одном из боев попал под огонь ВСУ — подразделение противника имело превосходство. Марин получил тяжелое ранение, но продолжил руководить боем. Ему удалось лично вывести боевую машину на позицию и выстрелом уничтожить наступающий вражеский танк. От полученных ранений Иван скончался, президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. «У него было обостренное чувство справедливости, даже в маленьком возрасте. Не терпел неправильности, вранья. Какой-то внутренний стержень у него был внутри, который, может быть, мне непонятен. Думаю, по-другому он и не смог бы поступить», — отозвалась мать офицера Светлана Ивановна. О гибели Марина стало известно в мае 2022 года. Близкие капитана рассказывали URA.RU, что он с детства мечтал о военной карьере. Отучившись в екатеринбургской гимназии №176, молодой человек поступил в артиллерийское училище. На Украине он участвовал в боях под Волновахой. «Золотую Звезду» Героя России 31-летний Иван Марин получил посмертно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Встретиться с полпредом пришли родные Ивана: супруга Галина, родители Петр Сергеевич и Светлана Ивановна и сын Константин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Слушая теплые слова о погибшем отце, сын Костя не смог сдержать слез Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев передал Звезду Героя России родным екатеринбуржца Ивана Марина, который погиб на Украине, выводя свой дивизион из-под огня противника. Представитель главы государства отметил подвиг капитана и пожелал стойкости его жене, сыну и родителям, передает корреспондент URA.RU. «Он погиб совсем молодым — 31 год. Вывел сослуживцев из-под огня противника под Волновахой. Подвиг, который совершил ваш сын, муж и отец, лишил вас самого близкого и дорогого человека. Но я уверен: он не мог поступить иначе. Как истинный командир, он до последнего бился за своих подчиненных. Принял удар на себя, героически защитив сослуживцев. Для меня большая честь передать Звезду Героя России вам, его семье», — обратился Якушев к родным Марина. Согласно материалам наградного дела, дивизион под командованием свердловчанина в одном из боев попал под огонь ВСУ — подразделение противника имело превосходство. Марин получил тяжелое ранение, но продолжил руководить боем. Ему удалось лично вывести боевую машину на позицию и выстрелом уничтожить наступающий вражеский танк. От полученных ранений Иван скончался, президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. «У него было обостренное чувство справедливости, даже в маленьком возрасте. Не терпел неправильности, вранья. Какой-то внутренний стержень у него был внутри, который, может быть, мне непонятен. Думаю, по-другому он и не смог бы поступить», — отозвалась мать офицера Светлана Ивановна. О гибели Марина стало известно в мае 2022 года. Близкие капитана рассказывали URA.RU, что он с детства мечтал о военной карьере. Отучившись в екатеринбургской гимназии №176, молодой человек поступил в артиллерийское училище. На Украине он участвовал в боях под Волновахой.