Представительница челябинской VIP-семьи вернулась на скамью подсудимых

Внучка известного хоккеиста Николая Беца, Екатерина Бец, вновь предстанет перед судом по обвинениям в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, при этом не называя личность обвиняемой.
«Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
В ведомстве отметили, что за все время риелторской деятельности обвиняемая обманула 10 клиентов. Сумма похищенных средств превысила 3 млн рублей.
Ранее Тракторозаводский суд приговорил Бец к 4,5 годам условного лишения свободы. Ее признали виновной в обмане клиентов, которые обращались к ней, как к риелтору. В число потерпевших даже попала подруга внучки известного хоккеиста.
Бец является представительницей хоккейной династии. Ее дед, отец и брат — хоккеисты, дед был игроком и тренером ХК «Трактор».
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