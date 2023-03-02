Челябинец избил подростка за то, что тот попал мячом по его машине

В Челябинске мужчина избил руками и ногами 15-летнего подростка, который попал мячом по его автомобилю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В ноябре 2021 года мужчина сидел в своем автомобиле „Субару Форстер“, припаркованном во дворе на Копейском шоссе, когда услышал удар о кузов своего автомобиля. Он вышел из машины, догнал 15-летнего подростка и нанес ему множество ударов руками и ногами по телу, сломав ребенку палец», — сообщили в ведомстве.
Суд вынес приговор местному жителю по 1 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). Виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.
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