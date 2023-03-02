02 марта 2023

Челябинец избил подростка за то, что тот попал мячом по его машине

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Объезд городских территорий Борисом Дубровским. Челябинск, снег, мяч, футбольное поле, футболисты
Подросток играл с мячом во дворе, когда на него набросился мужчина Фото:

В Челябинске мужчина избил руками и ногами 15-летнего подростка, который попал мячом по его автомобилю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ноябре 2021 года мужчина сидел в своем автомобиле „Субару Форстер“, припаркованном во дворе на Копейском шоссе, когда услышал удар о кузов своего автомобиля. Он вышел из машины, догнал 15-летнего подростка и нанес ему множество ударов руками и ногами по телу, сломав ребенку палец», — сообщили в ведомстве.

Суд вынес приговор местному жителю по 1 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). Виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

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В Челябинске мужчина избил руками и ногами 15-летнего подростка, который попал мячом по его автомобилю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В ноябре 2021 года мужчина сидел в своем автомобиле „Субару Форстер“, припаркованном во дворе на Копейском шоссе, когда услышал удар о кузов своего автомобиля. Он вышел из машины, догнал 15-летнего подростка и нанес ему множество ударов руками и ногами по телу, сломав ребенку палец», — сообщили в ведомстве. Суд вынес приговор местному жителю по 1 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). Виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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